Unos voraces piojos de mar, responsables del ataque

Fin del misterio. Los médicos de Melbourne que atendieron a Sam Kanizay, el joven que resultó herido cuando se bañaba en la playa de Brighton para refrescarse después de jugar un partido de fútbol, no sabían a ciencia cierta quién había sido el responsable del ataque.

Ahora se cree que los responsables de dejar los pies y las piernas del chico ensangrentadas fue una colonia de piojos de mar, unos pequeños seres que habitan muchas costas alrededor del mundo, aunque sólo son potencialmente peligrosos los que habitan en latitudes tropicales.

Estos diminutos crustáceos, más conocidos en nuestro ámbito como pulgas de agua, pasan desapercibidos en el mar, y sus picaduras son molestas, incluso peligrosas. El caso ha despertado interés a escala mundial, potenciado por la investigación de campo que realizó en la playa el padre del joven.

Sam Kanizay's dad thinks these bugs bit his son. He caught them with a piece of meat at Brighton after teen was attacked @7NewsMelbourne pic.twitter.com/b7hah3YCYV