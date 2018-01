Cristina Pedroche sorprende con un mono transparente para recibir el Año Nuevo

Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender con su vestuario para dar las Campanadas y recibir el Año Nuevo. En esta ocasión, no era un vestido si no un mono muy ajustado, con transparencias y bordados en blanco.

Se trata de un atrevido diseño de Hervé Moreau, director artístico de Pronovias.

Pero no es el único modelo que ha lució la presentadora durante la gala de Nochevieja de Antena 3. Al principio de la misma, apareció con un vestido estilo princesa de color rojo y con cola. Tras las campanadas, se quitó ese vestido y se quedó con el mono.

«Voy a pedirle al 2018 algo que no es típico en las Campanadas. Me gustaría que fuera el año de la tolerancia cero contra la violencia de género, que sea el año del fin de las violaciones y del acoso verbal o sexual. Que este año en el que entramos por fin quede claro que 'no es no' y que nos queremos vivas». Con este mensaje, daba la bienvenida al año la presentadora.

Un mensaje que ha sido muy criticado en las redes sociales, igual que su vestimenta, que ha originado muchos memes.