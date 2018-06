Rechazan a un estudio de fotografía de Ibiza por hacer «bodas de invertidos»

El estudio de fotografía Horsework ha compartido en su perfil de Twitter una conversación de 'WhatsApp' entre el fotógrafo y unos clientes, que está siendo muy compartida y ha causado indignación por la homofobia de los clientes. El motivo es el rechazo de la pareja de novios al estudio de fotografía por el hacer «bodas de invertidos».

«Acabo de tener la conversación más surrealista de toda mi carrera, no me ha dado ni la oportunidad de decirle lo que pienso de la aberración que me ha soltado, ya que después de barbaridad me ha bloqueado», han escrito los responsables de la empresa en su perfil de Twitter, acompañado de la captura de pantalla de la conversación.

Los clientes se presentan como una pareja que nos casamos el año que viene en Ibiza y solicitan información de la empresa para que realice las fotos de su boda. El fotógrafo le pide un email para hacerles llegar información y les envía el enlace de la página web de Horsework para que vean los trabajos realizados por dicha compañía.

Acto seguido, la pareja les responde con un mensaje crítico hacia su empresa y con la intención de denunciarles a través de las redes sociales.

«Estábamos viendo vuestros trabajos con mi pareja y hemos tenido que parar al ver horrorizados una boda de invertidos. ¿Es que acaso no tenéis ningún tipo de pudor ni escrúpulo? Una boda es un enlace entre el amor de un hombre y una mujer. Voy a difundir su web por todo internet y espero que se hundan en la miseria ya que por culpa de ustedes, esos invertidos se creen con el derecho de mancillar lo puro y lo honesto».