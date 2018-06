Jana, la heroína de 13 años de Mallorca que censura el machismo con una carta inspiradora

La historia de Jana, una niña de Mallorca de tan solo 13 años, se convirtió en viral. A través del perfil de su padre en Facebook la menor contó como había recibido tremendos insultos por un hecho aparentemente inocente como es ir al instituto mostrando una pequeña franja de su barriga y el ombligo, además de portar unos ‘shorts’.

La llamaron ‘putilla’ y ‘guarra’, explicó ella misma en un largo escrito en el que censura que en pleno siglo XXI no pueda acudir a clase vestida como a ella le gusta, y que las críticas vinieron de mujeres, por lo que el problema del machismo no solo compete a los hombres, aunque el problema no es tanto de las niñas como de «lo que han visto en sus casas».

«Sois vosotras los verdugos, las del lazo lila del 8 de marzo, muchas de las que os quedasteis casi sin voz gritando contra el machismo», explica la niña, que lamenta darse cuenta de que «efectivamente, vivimos en una sociedad machista».

«Tanto da que me tratéis de golfa, guarra o fresca. Sé quién y cómo soy (...) Quien decide enseñar la barriga no siempre busca ligar más y si alguien opta por enseñar el culo, no implica que quiera que se lo toquen».

«Mi ropa es igual de corta que vuestra mentalidad», destaca Jana en su texto, muy aplaudido por diversos sectores y del que se han hecho eco, por ejemplo, la portavoz del PP en el Parlament Marga Prohens.