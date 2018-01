El dueño y director del colegio King Richard III, James P. Berry, está feliz. La Audiencia Provincial ha archivado la causa por supuestos abusos a su hija. «Me siento muy bien, sobre todo por mi esposa y mis tres hijos, que han sufrido mucho». El hombre, de nacionalidad escocesa, agradece el apoyo de sus amigos y el trabajo de sus abogados, ayer desde su despacho en el colegio de Portals Nous. «Soy una persona muy fuerte, he sufrido por mi entorno», dice el trajeado director.

El 3 de marzo de 2016, la Guardia Civil lo detuvo tras la denuncia interpuesta por su hija. El director del King Richard III ha vivido este proceso judicial con «esperanza, fe en Dios, y colaborando con la Justicia. Siempre». James P. Berry asegura que ha pasado momentos muy complicados. «He vivido un calvario, me siento acusado de abusos sexuales por una abusadora. Ha abusado de mi familia y de mi entorno, esta persona no tendría que trabajar nunca con menores».

James P. Berry explicó en un email dirigido a los padres de los alumnos que la Audiencia de Palma ha archivado el caso. No tiene nada que celebrar. «El desgaste y tristeza que todos hemos padecido nos impide cualquier otra manifestación que no sea informar de la decisión judicial final, restableciéndose por completo mi honorabilidad». Un padre le contestó: «No hay nada que restaurar porque usted nunca ha perdido el honor». El director del colegio de Portals atribuye la denuncia de abusos, en enero de 2016, a una conspiración económica de su hija y otras exprofesoras que querían tomar el control del centro. Jubilar a su padre y quedarse con el colegio. «Ella quería ser directora», asegura una madre de dos alumnos del centro. «Nosotros creíamos en él, nunca tuvimos ninguna duda».

El colegio pertenece a una asociación de escuelas británicas que cuentan con inspecciones periódicas. La última vez que un inspector revisó el centro, según el director, destacó el buen ambiente.