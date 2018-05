Inspeccionan la nueva guardería de Palma de la condenada por maltratar a niños

Inspectores de la conselleria de Educació se personaron este martes en la nueva guardería de la empresaria Carmen Mazepa, que fue condenada por maltratar a niños de su antigua escoleta. Ahora, los funcionarios están confeccionando un informe para determinar si reúne las condiciones necesarias en este tipo de centros y si todo funciona con normalidad.

«Elige bien tu escoleta, elige un Centro de Educación Infantil autorizado por la conselleria de Educació. Encontrarás calidad, profesionalidad y ¡lo más importante!, seguridad», reza la página web del nuevo centro ahora investigado, junto a dos logotipos del Govern Balear y del Ajuntament de Palma. El establecimiento está en la zona del conservatorio de música y Carmen Mazepa explicó que tras publicarse su condena por los hechos ocurridos en la guardería Poc a Poc celebró una reunión con los padres y les explicó las circunstancias de la condena. Al menos dos niños parece ser que se han dado de baja en el centro.

La empresaria brasileña pactó con la justicia para declararse culpable y en la condena no se incluía su inhabilitación para dirigir otras guarderías, de ahí que en principio no haya ningún problema legal en que haya abierto otro negocio infantil.La mujer, en la entrevista concedida a Ultima Hora, contó que estaba viviendo una pesadilla: «La gente por la calle me insulta y me llama maltratadora. Esto es un infierno. Me paso los días llorando y tengo miedo de salir a la calle sola. Siento una indefensión absoluta, ¿cómo puedo probar algo que no he hecho?».

Por otra parte, una de las víctimas, una madre que llevaba a su hijo a la guardería, aseguraba que la condenada era una mujer muy cercana, pero había algo paradójico en la actitud de la propietaria con algunos menores. «Era despectiva con los bebés gordos, feos o sudamericanos»

Carmen Mazepa insiste en que es inocente

«Acepté unos hechos que no cometí por miedo a ingresar en la cárcel». Esta es la versión de Carmen Mazepa para justificar que pactara su condena por los malos tratos a niños en su guardería.

«Pensando que soy madre de tres hijos y que me dedico profesionalmente al cuidado de niños, no me quedó más remedio que aceptar».