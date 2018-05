Una trabajadora deja la guardería de la mujer condenada por vejar a niños

Una trabajadora de la nueva escoleta de la mujer condenada por vejaciones a niños en otra guardería del Coll d’en Rabassa ha dejado su trabajo.

La empleada, según fuentes cercanas al caso, dejó Nit i Dia la semana pasada tras conocer la sentencia y escuchar las declaraciones que ha ido haciendo la dueña del centro en diversos medios. Otra empleada ha comunicado a la responsable su intención de dejar el trabajo.

Carmen Mazepa aceptó seis meses de cárcel por maltratar a niños en la anterior escoleta que regentó. La mujer, de nacionalidad brasileña, se retractó días después en los medios de comunicación. Aseguró que aceptó unos hechos que no cometió por miedo a ingresar en prisión. «Pensando que soy madre de tres hijos y que me dedico profesionalmente al cuidado de niños, no me quedó más remedio que aceptar», dijo.

Algunas extrabajadoras de la guardería del Coll d’en Rabassa criticaron a la propietaria del centro. «Son unas resentidas y actúan por envidia, pero ya basta», comentó Mazepa.

Inspectores de la conselleria d’Educació inspeccionaron hace una semana la escoleta Nit i Dia. Aún no ha trascendido el resultado de la visita.