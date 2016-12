Monjo descarta unirse al Parc Natural de Llevant e insta a crear el de Son Real

El Ajuntament de Santa Margalida no pedirá al Govern que incluya la zona de Son Real y de Son Serra en el Parc Natural de Llevant, tal y como le habían solicitado la asociación de vecinos de Son Serra y la coalición de izquierda Suma. El gobierno municipal pedirá que se cree un nuevo parque natural propio para Son Real.

El pleno de este juieves discutió una iniciativa de Suma que recogía la demanda de los vecinos de extender el Parc Natural hasta prácticamente Can Picafort. Antoni Reus, portavoz de la coalición, defendió que la ampliación no tendría «desventajas», puesto que la zona ya está protegida como ANEI, sino que habrá más posibilidades de obtener ayudas.

El alcalde, Joan Monjo, dijo que la moción de Suma no era «digna» de presentarse por su «falta de contenido» y negó que la figura del Parc conllevara ayudas o una mejor gestión del paisaje. El alcalde, que demostró que había preparado este punto, desacreditó el PN de Llevant recordando que pasó de 21.500 hectáreas a 1.400 y asegurando que «no ha avanzado ni un paso» los últimos años. Can Picafort Unit votó a favor de la moción, pero el gobierno la tumbó.

Luego, el alcalde contrapropuso iniciar los trámites para declarar Parc Natural la finca pública de Son Real y otras dos anexas que suman 530 hectáreas. Monjo defendió los valores históricos y naturales de Son Real y consideró que en cualquier caso habría que sumar esfuerzos con Muro y no con Artà.

Suma se negó a votar la contrapropuesta alegando que en un pleno extraordinario no caben iniciativas de urgencia. Monjo les dijo que si no votaban se debían ausentar. Y los cinco concejales de Suma marcharon y no regresaron. CPU apoyó el nuevo PN de Son Real.

Reacción de Suma

Por otra parte, este viernes Suma ha denunciado en un comunicado que el alcalde Joan Monjo quiere impulsar la declaración de la finca de Son Real como parque natural y añadir dos fincas, una de las cuales tenía que acoger una mega urbanización que se proyectó en los años 80 y que se paralizó tras la protección de la zona, solo para favorecer a los especuladores.

El portavoz de Suma, Antoni Reus, considera que Monjo defiende la incorporación de estas fincas para que el Govern las adquiera «porque él sabe que los propietarios las venderían. Lo que no sabemos es si ya ha negociado su comisión por la venta». Reus cree que «sería una compra innecesaria».