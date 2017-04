La prohibición de aparcar en Biniaraix será los fines de semana

La asociación de vecinos de Biniaraix «agradece» el interés municipal en evitar el colapso de vehículos que aparcan en el núcleo, para ir de excursión al Barranc, mediante la creación de una zona de aparcamiento restringido a los residentes (ZAR) pero recuerda que tanta limitación «no es necesaria durante los días laborables» ya que muchas personas que no residen la pequeña población acuden a diario no para ir de excursión sino para trabajar o para prestar servicios profesionales y no podría estacionar su coche durante la jornada».

El Consistorio anunció días atrás la creación de una ZAR en todo el núcleo que, especialmente los fines de semana, se ve saturado de coches. El alcalde, Jaume Servera, ha asegurado que finalmente esta limitación «será solamente durante los fines de semana y festivos».

Los vecinos creen que en todo caso «se debería seguir trabajando junto con los residentes para encontrar una solución definitiva al problema de aparcamiento en el Biniaraix» ya que incluso los residentes ya tienen dificultades.