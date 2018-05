El sueño de Sharapova con Rafa Nadal como protagonista

Cerrado ya el telón del Masters 1.000 de Madrid, las principales raquetas del tenis mundial se centran en Roma, la próxima parada en el calendario. Precisamente en la capital italiana María Sharapova, todo una exnúmero 1 del mundo ha cumplido uno de sus sueños: pelotear con Rafa Nadal.

Emocionada. Así se mostraba la tenista rusa en su cuenta de Twitter después del intercambio de bolas que tuvo lugar entre Nadal y Sharapova, asimismo confesaba en el tuit que había pasado nervios al verse enfrente del mallorquín.

Para los amantes de las estadísticas, Rafa Nadal acabó cediendo ante la rusa.

Two minutes on court with the GOAT ???? @RafaelNadal #BucketList Was so nervous ???????? pic.twitter.com/mfUO2Xx79l