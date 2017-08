Hombres G, una de las bandas más representativas de los ochenta, ficha por el Mallorca Music Experience

En el ecuador de los 80 la new wave invadía Europa. La banda sonora de la nueva era llegaba a oleadas desde la gris Inglaterra. En ese período de efervescencia creativa, nacía en Madrid un cuarteto a la postre influenciado por los sonidos new wave: Hombres G. Aunque, en sus orígenes, Daniel Mezquita, Javier Molina, David Summers y Rafa Gutiérrez practicaban un sonido crudo de guitarra, un punk pop desbocado que no tardó en evolucionar hacia terrenos más elaborados. Fue en esas latitudes donde canciones como Marta tiene un marcapasos, Sufre Mamón o Chico tienes que cuidarte se colaron en el púlpito de la música de los 80. Y ahí siguen treinta años después. El próximo 14 de agosto, el cuarteto compartirá escenario con La Guardia en el recinto de Son Fusteret de Palma, con motivo del festival Mallorca Music Experience.

Como en la pizza, el secreto de Hombres G está en la masa. Concretamente en la encefálica. Porque hace falta sesera para procurarse un sonido propio a partir de un referente tan manido como el pop. Descartada la genialidad, el único objetivo de la banda de David Summers es el entretenimiento, una aspiración que alimenta su amplísima colección de hits. Rellenos de estribillos directos como flechas, que conviven a la sombra de melodías beatlesianas creando un ritmo resuelto y grácil. Por eso, subirse al carrusel de Hombres G es iniciar un viaje al frondoso vergel de la adolescencia, tiene ese punto de inocencia y de descubrimiento que se reserva a los exploradores sin mapas, pero con intención de hacer historia. Y aunque sus canciones no son ningún hallazgo generacional, sí son, en cambio, una buena catarsis para olvidarse de los problemas y abandonarse en el optimismo irresponsable de sus letras, con su Ford Fiesta y su jersey amarillo, con Marta y su marcapasos... Y es que no hay virus más contagioso que la nostalgia.