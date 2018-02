El precio del alquiler de la vivienda en Baleares ha subido un 40 % desde 2015

El precio del alquiler de la vivienda en Baleares se ha incrementado desde el año 2015 un 40 %, según anunció este jueves el presidente de la nueva Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Baleares, Josep Maria Mir, en el acto de presentación de la asociación.

«La evolución al alza ha sido imparable desde 2015, donde hubo un aumento del precio del 10,2 %, para crecer un 13,8 % en 2016 y un 9 % el pasado año. La previsión para 2018 es que lo haga un 10 %, por lo que en cuatro años este indicador ha subido un 40 %. El motivo es que faltan inmuebles y la demanda no para de crecer», apuntó Mir. La nueva asociación de API de Balears critica que la implantación de la nueva Ley de Turismo «es ineficaz, porque no ha producido el efecto que se esperaba. No han bajado los precios y no hay inmuebles para satisfacer la demanda, lo cual crea una burbuja que afecta a los consumidores».

Mir se mostró contrario contra la zonificación turística que se quiere implantar, ya que en su opinión «las zonas saturadas lo son únicamente unos meses, estando el resto del año vacías. Consideramos que la zonificación afectará a actividad económica y, por ello, al poder adquisitivo de los propietarios de estos inmuebles que se alquilan turísticamente».

La nueva asociación engloba, de momento, a 14 agencias inmobiliarias de las Islas, aunque el objetivo es seguir creciendo a corto y medio plazo.

Con el fin de evitar el intrusismo, pese a ser un sector liberalizado desde 2000, Mir apuntó que confían que la nueva Ley de la Vivienda en Balears, que el Govern quiere aprobar antes de que finalice la actual legislatura, «acabe con el intrusismo con la implantación de un registro de agtentes inmobiliarios».