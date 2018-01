El Subaru XV 2018 ya está a la venta en nuestro mercado

La segunda generación del Subaru XV estrena en España la nueva plataforma global de la marca y multitud de mejoras, que lo convierten en el SUV más seguro, divertido y fiable de su segmento. El nuevo SUV AWD compacto de Subaru podrá adquirirse a través de un competitivo programa multiopción desde 199 euros al mes, e incluye de serie en todas sus versiones tracción integral permanente simétrica con X-Mode, el sistema de seguridad EyeSight y la transmisión automática Lineartronic.

En cuanto a ergonomía y conectividad, el puesto de conducción se ha organizado para facilitar la labor al conductor, con mandos, instrumentos, relojes y pantallas fáciles de usar, leer e interpretar. Hasta se ha mejorado la visibilidad optimizando el grosor de los pilares A y C más el diseño de los retrovisores exteriores. Asimismo, el nuevo SUBARU XV está equipado con un nuevo sistema multimedia y de infoentretenimiento de última generación con Apple Car Play y Android Auto de serie, que ofrece un tacto y manejo mucho más intuitivo que en el modelo anterior.

Hay dos motores disponibles, ambos de gasolina de 4 cilindros y configuracion boxer longitudinal. Los dos disponen de sistema Auto Stop Start, lo que contribuye a reducir consumo y emisiones. No en vano los dos superan la normativa de emisiones Euro 6C. El primero de ellos es un 1.6 de 114 CV y el segundo un 2.0 de 156 CV.

El nuevo XV ofrecerá 5 versiones con cuatro niveles de acabado: Sport, Sport Plus y Executive para el 1.6 y Sport Plus y Executive Plus para el 2.0.