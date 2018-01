El Banco Mundial reconoce que perjudicó a Chile alterando el índice de competitividad

El Banco Mundial (BM) cambió las metodologías de cálculo de uno de sus principales informes de manera «injusta y engañosa» durante varios años, algo que afectó a la posición de Chile en los ránkings sobre competitividad empresarial, según informa The Wall Street Journal en su edición impresa.

'I want to make a personal apology to Chile and to any other country where we conveyed the wrong impression,' says World Bank’s chief economist https://t.co/DQgVlzmxkb