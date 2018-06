El orgullo de limpiar culos

Una publicación de Facebook que habla sobre la dignidad de todos los trabajos, especialmente de aquellos que se dedican a cuidar de las personas cuando estas no pueden valerse por sí mismas, ha ascendido a la categoría de viral en mayúsculas.

«Hoy volví a escuchar 'trabajar aunque sea limpiando culos' y no es ni la primera ni la octava vez que lo escucho. Y siento la necesidad de reivindicar mi trabajo y de gritar al mundo lo orgullosa que estoy de él. Si señores y señoras, orgullosa de limpiar culos, cortar uñas, lavar cabezas, vestir, duchar, alimentar y cuidar a personas, si, si PERSONAS, que no pueden hacerlo por si mismas. Pero vamos a resumirlo en 'limpiar culos'».

Este es el tremendo encabezamiento de un relato cotidiano de Rebeca Vicente, una madrileña y orgullosa 'limpiaculos', como ella misma se define en el texto que ha aglutinado muchos miles de reacciones y comentarios emocionados en la red social.

Los hay de los que trabajan en el sector asistencial y sanitario. Otros muchos son de personas que se dedican a otros menesteres, y que sin embargo, por su experiencia personal, saben bien el valor del trabajo de esas personas en los peores momentos. Otros tantos no han tenido esa experiencia, pero también han sentido empatía al leer unas líneas magistrales y llenas de verdad.

«Si llegado el momento fuera necesario, o yo cualquiera de mis compañeras que son unas profesionales como la copa de un pino, estaremos dispuestas a ayudarte y de hacer que tengas la mejor calidad de vida posible, y siempre con buen humor. Ahora vosotros/as decidid cual es el trabajo realmente importante para las personas como vosotros o yo. Compartid este texto o no lo hagáis si no os fluye, pero por favor, no utilicéis la expresión 'limpiar culos' con desprecio, porque tal vez un dia alguien tenga que hacerlo por vosotros y creedme que os vais a sentir agradecidos».