Condenada a vivir con una ‘inquilina’ agresiva en su misma casa en Palma

Condenada a vivir con una ‘inquilina’ agresiva y muy violenta en su propia casa. Julia Moreno es una vecina de Palma que hace unas semanas acogió en su vivienda a una mujer que conoció por Facebook, dejándole residir en una de las habitaciones a cambio de 400 euros. «Durante estas últimas semanas la convivencia no ha sido nada buena, pero desde hace unos días la cosa fue a peor y por cualquier cosa se ponía muy agresiva», señala Julia.

«Me dijo que se marcharía a su país en breve y por ese motivo he aguantado, pero el otro día, en el transcurso de una cena en la que estaba mi novio, se inició una discusión muy grande porque la denunciada ingirió alcohol y su comportamiento fue a peor. Esa misma noche le solicité que abandonara el inmueble para evitar más problemas. Creo que esta mujer está desequilibrada», añade la propietaria.

A la mañana siguiente, cuando Julia se marchó a trabajar y cuando regresó la inquilina la estaba esperando en la entrada. Ambas mujeres iniciaron una acalorada discusión. En ese instante, según consta en la denuncia, la inquilina zarandeó y agarró del brazo derecho y le estiró de todas las pulseras que llevaba, las cuales cayeron al suelo, produciéndose rojeces en la piel. «Me agredía y me gritaba toda clase de improperios e insultos, por lo que tuve que llamar a un amigo para que me defendiera», concluye Julia Moreno. La propietaria ha solicitado una orden de alejamiento de su inquilina, pero el juez no se la concedió y obliga a ambas mujeres a vivir bajo el mismo techo.