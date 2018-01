Horacio Melgarero: «Tenemos que ir a muerte en cada partido»

No hay tiempo que perder. Horacio Melgarejo ha instado este viernes, en la rueda de prensa previa al choque del domingo ante el Villarreal B, a «salir a muerte en cada partido» a sus futbolistas a partir de pasado mañana.

El argentino no esconde sus cartas de cara al importante duelo ante el filial amarillo. «Sabemos que son un buen equipo que juegan bien y se hacen fuertes en casa pero vamos a ir por el partido desde el inicio», ha explicado ante los medios.

El club ya cuenta con dos incorporaciones en estos primeros días de mercado, algo que ha agradecido Melgarejo. «Se ha hecho un esfuerzo para traer dos jugadores importantes como Canario y Hugo que nos van a dar cosas arriba», ha reconocido.

Oliva

Pero no todos son buenas noticias para el preparador argentino. El domingo no podrá contar con Gerard Oliva, que arrastras molestias en la espalda desde antes de acabar el año y no se ha podido recuperar. «Es difícil que llegue para el domingo. No nos interesa que intente jugar 15 minutos y luego se pierda diez partidos», ha dicho en referencia al delantero catalán.

Presentación de Canario

Este viernes también ha sido la puesta de largo del último fichaje, el extremo Canario. Ya ha entrenado con sus compañeros y está listo para disputar sus primeros minutos con la blanquiazul este domingo. En su presentación el futbolista palentino ha reconocido que le costó marcharse del Toledo pero que la oferta del ATB era una «oportunidad importante» tanto para él como para su familia.