Manix Mandiola: «La opciones de salvación pasan por ganar este domingo»

El tiempo para el ATB se agota. Si quiere tener opciones de mantener la categoría está obligado a ganar este domingo al Deportivo Aragón, colista y casi equipo de Tercera División. Así al menos lo piensa Manix Mandiola. «Me interesa salvar al equipo y todo pasa por ganar el domingo», ha dicho.

El técnico vasco habla de final, como no podría ser de otra manera. Un término que también acepta el vestuario. «La gente está mentalizada en que es una final de verdad», ha explicado Manix.

A pesar de la situación del rival, Mandiola avisa de que no será un rival sencillo. «Para nuestro equipo no hay partido asequible, hay que jugarlo y claro que se pueden conseguir los puntos, pero no somos favoritos para nada por la dinámica que llevamos», ha subrayado.

Para el eibarrés aboga por quitarse el miedo de encima para estar más cerca de la victoria. «El partido lo planteo dando un paso para adelante en todo lo que hagamos porque tenemos la obligatoriedad de olvidarnos del miedo», ha comentado.