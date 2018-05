El Atlètic hace oficiales las renovaciones de Vallori y Guasp

El Atlètic Baleares, en un acto que ha tenido lugar en el concesionario Hyundai ProaAutomoción, ha oficializado las renovaciones de Biel Guasp y Guiem Vallori. Los defensas mallorquines han sido pieza clave esta temporada con Manix Mandiola y ambos han ampliado sus contratos hasta junio de 2019. Será la sesxta temporada consecutiva de Guasp en el equipo blanquiazul y la tercera de 3.



Guillem Vallori, que meses atrás había anunciado su intención de colgar las botas al final de la actual temporada, justificó su cambio de planes: "Al principio de temporada había otras circunstancias, han pasado otras cosas que me han hecho cambiar de opinión y con ganas. La gente que me conoce sabe que me gusta estar en equipos muchos años, no ir cambiando. Agradezco por parte del club su compromiso y contento porque el entrenador siga. Con ganas de empezar el nuevo proyecto. Soy honesto y creo que puedo aportar aún".



Para Biel Guasp, a pesar de los problemas que ha arrastrado el equipo durante todo el curso, continuar en el ATB siempre fue una prioridad. "La verdad es que tenía muy claro quedarme porque me siento muy querido tant por parte del club como de la afición, ya forma parte de vida futbolística. Es un club donde la afición te apoya y te hace sentir a gusto".