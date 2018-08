Yelko Pino: «Del ATB me atrajo su ambicioso proyecto»

El Atlético Baleares ha presentado este viernes el que es hasta el momento su último fichaje, Yelko Pino. El mediapunta gallego se ha mostrado muy feliz de vestir de blanquiazul. «Patrick se puso en contacto conmigo y desde el primer momento me sentí atraído por este club, es ambicioso el proyecto y con ganas de crecer», señala.

El exfutbolista del Lugo, que ha sido internacional sub 16, sub 17, sub 18 y sub 19 con España, llega con ganas de reivindicarse como futbolista, después de varias temporadas sin tener continuidad en los equipos en los que ha estado. «Estoy muy ilusionado con este equipo y espero que sea una gran temporada. Tengo ganas de crecer y demostrar lo que soy como futbolista», apunta.

Messow

El director deportivo blanquiazul, Patrick Messow, ha explicado qué espera del nuevo jugador blanquiazul. «Conozco a Yelko de hace tiempo, es un jugador de mucha calidad y confiamos que nos va a aportar mucho al equipo. Es un año importante para que recupere la confianza», señala.