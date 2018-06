Denunciado un jugador del Racing por agredir a otro durante un partido

Fran Heredia, jugador del Harinus Ibiza Futsal, presentó ayer una denuncia en la Policía Nacional por la agresión sufrida el domingo por la tarde durante el partido contra el Racing Formentera. A falta de unos cinco minutos para el final, el ibicenco recibió de espaldas un cabezazo cerca de la coronilla por parte de David Pérez, que le provocó una brecha en la cabeza.

La sangre comenzó a brotar inmediatamente de la cabeza del agredido y una ambulancia tuvo que personarse en el pabellón Antoni Blanc para trasladarle al hospital, donde recibió cuatro puntos de sutura. A consecuencia del golpe, Fran Heredia tendrá que permanecer varios días de baja.

El acta

Sobre la acción del cabezazo, que sorprendentemente se saldó con segunda amarilla en lugar de roja directa, el acta arbitral indica lo siguiente: «En el minuto 55, el jugador David Pérez fue amonestado por el siguiente motivo. Tras señalar una falta a favor del equipo visitante y recibir un golpe del jugador que recibe la falta (Fran Heredia), el jugador le golpea con la frente en la parte trasera de la cabeza, produciéndole una brecha, viéndose obligado a ser atendido y trasladado al hospital». El del Ibiza Futsal fue expulsado por roja directa acto seguido por insultar y amenazar a su agresor, según se desprende del acta.

El agredido explicó ayer cómo vivió el momento del cabezazo: «El partido iba bien. No había patadas feas. En una jugada me hizo falta, me lo quité de encima y estuve reclamando al árbitro que me había pegado en el suelo. Mientras, vino por detrás y me dio un cabezazo».

Agradecido al equipo rival

El ala del Harinus Ibiza Futsal quiso también dar las gracias al resto de integrantes del Racing Formentera: «La verdad es que todo su equipo se interesó muchísimo por mí y los jugadores me decían que tenía su ayuda, porque eso no era deporte. Estoy muy agradecido por el trato de todos los demás. Yo soy de sangre caliente, pero no me pongo a pelear en un partido. Te puedo gritar o empujar, pero no voy a agredir a nadie por la espalda».

El propio Saba da Costa, entrenador del equipo formenterense, se disculpó por lo sucedido a través de las redes sociales: «Quiero felicitar al equipo del Ibiza Futsal por la victoria por 0-5. Son justos vencedores. También desde el club Racing Formentera queremos pedir perdón por lo sucedido con mi amigo y excompañero Fran Heredia. Yo sé ganar pero también sé perder». Poco después, añadió: «El fútbol está para hacer amigos y no enemigos, para traer la paz y no la guerra. Yo siempre pensé así y me voy a morir con eso».