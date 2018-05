Cata Coll, campeona de Europa sub17: «Ganarle a Alemania tiene un valor magnífico»

La mallorquina Catalina Coll, guardameta y capitana de la selección española femenina de fútbol en categoría sub-17, alzó este lunes en Marijampole (Lituania) el trofeo que acredita a La Rojita como campeona de Europa.

A esa conquista, la jugadora del Collerense le concede «un valor magnífico», según reconoció este martes en una entrevista telefónica a EFE desde Lituania, donde la expedición tomará el avión de regreso a Madrid, previa escala en Fráncfort. «La verdad es que no nos lo acabamos de creer aún», reconoció.

Presente en las finales de 2016 y 2017, en las que la escuadra que dirige Toña Is cayó en los penaltis, Catalina Coll confesó que el desenlace de esos dos partidos «todavía duele».

«Alemania era como una bestia negra. Teníamos muchas ganas de jugar contra ellas y eso se demostró en el campo», afirmó.

Tras una primera parte «muy igualada», en el vestuario las internacionales compartieron un mensaje optimista. «Nos dijimos que debíamos confiar en nosotras. Creo que eso nos dio seguridad, porque en la segunda parte desplegamos nuestro juego de verdad», celebró.

En esos primeros 40 minutos de igualdad e incertidumbre, la mallorquina detuvo un amenazante zurdazo de Leonie Köster, aún con 0-0. «Yo intento siempre dejar la portería a cero y ahí lo hice bien», analizó.

Después de esa acción, creyó que sus compañeras «iban a marcar gol». La atacante del Sporting Plaza Argel, Eva Navarro, anotó dos, en los minutos 46 y 73.

«Ganar a Alemania por 2-0 está muy bien, ¿no?», bromeó Catalina Coll en una conversación telefónica con EFE.

Como capitana, la '13' de la selección española recogió el trofeo. «Es un orgullo levantar esta copa, porque la ganas para tu país y ese es el premio más grande», comentó.

El cuarto oro continental para España en esa categoría -ganó también las ediciones de 2010, 2011 y 2015- le abre las puertas del Mundial que entre el 13 de noviembre y el 1 de diciembre se disputará en Uruguay. «Ojalá podamos ganar una medalla. Creo que este equipo se la merece», sostuvo.

Del grupo destacó el valor humano, por encima del deportivo. «Más que jugadoras individuales somos un equipo, dentro del campo y también fuera», apuntó. Todas sueñan, según adelantó, con «llegar a ser jugadoras profesionales y llegar a la absoluta para seguir defendiendo esta camiseta», aunque Catalina Coll tiene una referente definida. «A mí me gusta mucho Sandra Paños. Creo que me parezco mucho a ella, me gusta su estilo de juego», confesó.