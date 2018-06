Las selecciones del Mundial de Rusia: Grupo D

ARGENTINA

Argentina, la asignatura pendiente de Messi



La conquista de un Campeonato del Mundo es, por ahora, la asignatura pendiente de Leo Messi, el alma de la selección de Argentina que irrumpe en Rusia 2018 con un grupo de futbolistas abocados a un pronto adiós a su selección.



El Mundial venidero es quizá la última oportunidad para unos cuantos jugadores de la albiceleste, resignados a echar el cierre a su etapa en el equipo nacional.



Brasil 2014 es una espina clavada en Argentina, campeón en Argentina 1978 y México 1986), pocas veces, recientemente, tan cerca de la Copa. Maracaná coronó a Alemania y condenó al cuadro argentino guiado por Messi, elegido el mejor jugador del Mundial.



Aquella final supuso el fin de Alejandro Sabella en el banquillo y la llegada de Gerardo Tata Martino, que dejó el combinado tras perder la final de dos Copas América. Le sustituyó Edgardo Bauza, que permaneció menos de un año. Argentina apostó por Jorge Sampaoli, que había logrado exprimir el rendimiento de Chile y que se aposentó en el cargo en mayo del 2017.



No mejoró el juego de la albiceleste, sostenida solo por el talento y la determinación de Messi. Aún así, consiguió su pasaporte para el Mundial como tercera en el grupo de la ronda clasificatoria por detrás de Brasil y Uruguay y por delante de Colombia y Perú. Tres técnicos en tres años para intentar derribar la maldición de finalista y llevar a Argentina a la fase final del Campeonato del Mundo.



Tiene Argentina el objetivo de lograr un título que no consigue desde México 1986. La presencia de Messi le ha hecho ya dar un paso al frente y ataviarse del cartel de candidato. El jugador del Barcelona logró terminar con un período de penurias en cinco ediciones anteriores (Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) y llegar a una final.



La presión y la obligación condición del favorito es el principal enemigo del conjunto de Sampaoli, centrado de dotar de equilibrio al conjunto y de solidez defensiva. La imaginación y el gol son, de por sí, virtudes de Argentina.



Rusia 2016 es un ahora o nunca para Argentina, una fiesta de despedida para futbolistas como Angel Di María, Sergio Kun Agüero, Ever Banega, Nico Otamendi, Javier Mascherano o Gonzalo Higuaín. La albiceleste ha sufrido una importante baja de última hora, la del guardameta que se perfilaba titular, Sergio Romero, por una lesión en la rodilla derecha.



- Participación en fases finales: 16 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

- Mejor participación: Campeón en 1978 y 1986



- Entrenador: Jorge Sampaoli (Casilda, Santa Fe, 13 marzo 1960). No destacó como jugador, obligado a una prematura retirada por una lesión en la tibia y peroné. Como preparador comenzó en Argentina (Alumini de Casilda, Belgrano, Argentino de Rosario) para marchar después a Perú (Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesa o Sporting Cristal), Chile (Universidad) y España (Sevilla) a donde llegó tras dirigir a la selección chilena, donde explotó. Alcanzó los octavos de final en Brasil 2014. Después de dirigir al Sevilla fue designado responsable de Argentina, con la que estará en Rusia 2018.

- La figura: Leo Messi (Barcelona) (Rosario, 24 junio 1987). Considerado el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia, disputará en Rusia 2018 su cuarto Mundial. El máximo goleador de todos los tiempos de la selección de Argentina, cinco veces Balón de Oro y designado el más destacado en Brasil 2014, es el hombre en el que se sustentan las esperanzas de toda Argentina.

Messi ha ganado todo con el Barcelona. El jugador argentino más joven en acudir a un Mundial, en Alemania 2006 (18 años) destacó ya en Sudáfrica 2010 y consolidó su brillo en Brasil 2014. Logró el Mundial sub 20 en el 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Sin embargo, espera el premio mayor, al qu aspira en Rusia.

- Equipo tipo (4-2-3-1): Willy Caballero; Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia, Javier Mascherano/Éver Banega; Sergio Agüero/Cristian Pavón, Lionel Messi, Ángel Di María; y Gonzalo Higuaín.

También 3-3-1-3: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Federico Fazio; Javier Mascherano, Éver Banega, Lucas Biglia/Giovani Lo Celso; Lionel Messi; Agüero/Cristian Pavón, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero/Cristian Pavón, Ángel di María.





ISLANDIA

El milagro vikingo



Es la auténtica revelación del fútbol europeo de los últimos tiempos. Esta modesta selección, no satisfecha con haber hecho historia al acceder y competir al máximo nivel en la Euro 2016, ha hecho lo propio al alcanzar la gesta de convertirse en el país más pequeño que se clasifica para un Mundial.



Este país nórdico de casi 340.000 habitantes superó a Trinidad y Tobago, que con una población de 1,4 millones fue a Alemania 2006. El milagro islandés tiene su origen en la gran transformación que inició la Federación a principios de siglo al construir instalaciones cubiertas para jugar y entrenarse todo el año e impulsar la formación de técnicos y jugadores.



Los frutos se empezaron a ver en 2011, con el pase a la Eurocopa sub-21 de Dinamarca. La llegada al puesto del seleccionador del sueco Lars Lagerbäck, que había llevado a su país a jugar cinco fases finales seguidas, fue clave: le dio orden y solidez y fue renovando el equipo, dando paso a la generación dorada de Gylfi Sigurdsson, Alfred Finnbogason, Birkir Bjarnasson y el capitán Aron Gunnarsson.



Islandia se quedó a las puertas de Brasil 2014 -cayó en la repesca contra Croacia-, pero su crecimiento ha sido geométrico con el pase a la Euro y al Mundial de Rusia.



En Francia, aparte de una actuación brillante, dejó para el recuerdo un rito: toques de tambor, palmadas y un rugido, "¡uh!", que se suceden acelerando el ritmo hasta concluir en una explosión.



Aunque copiado de hinchas escoceses, ese grito ha sido asumido propio, quizás porque casa con la rudeza de los vikingos y la mentalidad islandesa de trabajo duro y arrojo en un medio inhóspito.



Tras el éxito de la Eurocopa asumió el cargo de seleccionador Heimir Hallgrímsson, que había sido ayudante de Lagerbäck. No vario en nada la forma de jugar -orden, juego físico y contraataque-, ni tampoco tradiciones tan especiales como reunirse en su bar con la "Tolfan" (La Doce), principal organización de hinchas islandeses, antes de los partidos en casa de la selección.



- Participaciones en fases finales: 0



- Entrenador: Heimir Hallgrimsson (Islas Vestman, 10/6/1967). Como futbolista jugó en el IBV de su ciudad, Vestmannaeyjar. Dentista de profesión, entrenó al equipo femenino de dicho conjunto y luego como asistente del cuadro masculino. Comenzó con la selección como ayudante de Lars Lagerbäck, y tras la Eurocopa 2016 asumió las riendas del banquillo de Islandia para continuar haciendo historia al ganar el pase como primero del grupo I.



- La figura: Gylfi Sigurdsson (Everton/ING) (Hafnarfjördur, 8/9/1989): Emerge dentro de un equipo cuya mejor virtud es el bloque, el trabajo conjunto, el equilibrio. La gran incógnita es saber si el mediapunta nórdico llegará en las mejores condiciones después de lesionarse en una rodilla a mediados de marzo en un partido del Everton ante el Brighton. Gylfi Sigurdsson, de 28 años, llegó el pasado verano al Everton procedente del Swansea City por 45 millones de libras -récord del club-. Es clave dentro del bloque de Islandia, por su capacidad de llegada y sus asistencias.



- Equipo tipo (4-4-1-1): Hannes Halldórson; Birkir Saevarsson, Ragnar Sigurdsson/Sverrir Ingason, Kari Arnason, Hördur Magnússon/Ari Skúlason; Johann Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Emil Hallfredsson, Birkir Bjarnason; Gylfi Sigurdsson; y Alfred Finnbogason.





CROACIA

Bajo la batuta de Modric y Rakitic



Rusia 2018 podría convertirse en la última gran oportunidad de gloria para una generación que prometía mucho y que, a la postre, no ha logrado acercarse a la gloriosa selección que brilló con luz propia en Francia 1998 y se hizo con el tercer puesto.



El actual conjunto ajedrezado, representante de la inagotable y rutilante cantera croata, tuvo que sufrir más de la cuenta para acceder a la fase final. Con la clasificación encarrilada, se dejó ir y fue superada por la sorprendente Islandia. El equipo entró en crisis y el técnico, Ante Cacic, fue destituido.



Davor Suker, presidente de la Federación y gran referencia de aquella selección gloriosa, eligió a Zlatko Dalic, quien logró en Kiev un triunfo que le mandó a la repesca. Ahí sí que Croacia impuso su categoría y jerarquía. No dio ni una opción a Grecia y selló la que será su quinta presencia mundialista.



El madridista Luka Modric y el barcelonista Ivan Rakitic son los hombres llamados a llevar la batuta del equipo por experiencia, empaque y calidad. Entre ambos dirigirán a un bloque de jugadores curtidos en las principales ligas europeas que como conjunto tratarán de elevarse a los lugares que, por potencial, deben transitar.



- Participaciones en fases finales: 4 (1998, 2002, 2006, 2014)

- Mejor resultado: 3º, en 1998

- Entrenador: Zlatko Dalic (Livno, 26/10/1966): El técnico bosnio-croata se hizo cargo del equipo en sustitución de Ante Cacic ante la 'caída' del equipo que ponía en peligro su presencia mundialista. Logró que, con la victoria en Kiev, alcanzara la repesca y que en ésta, los croatas superaran con claridad a Grecia tras ganar en la ida por 4-1.

Mediocampista defensivo como jugador, antes de llegar a la selección absoluta había dirigido a la sub'21, al Varteks, al Rijeka croatas y al Slaven Belupo croatas, al Dinamo Tirana albanés, y luego dio el salto al fútbol saudí y emiratí.



- La figura: Luka Modric (Real Madrid/ESP) (Zadar, 9/9/1985): El futbolista más talentoso de la última década en el fútbol croata. En el Real Madrid ha alcanzado su cima y sus grandes logros en cuanto a títulos. Dotado de una visión de juego privilegiada, desborde y gran manejo de balón. Capacitado para ejercer de mediapunta con grandes dosis para el último pase e incluso de mediocentro. Sabe además sacrificarse para el equipo en el trabajo defensivo.

Como otros muchos, vivió la dureza de la guerra de los Balcanes, pese a lo cual pudo acabar dedicándose al fútbol. Zrinjski, Inter Zapresic y sobre todo Dinamo Zagreb impulsaron al joven Luka hacia la Premier, al Tottenham, donde dio lustre a su progresión, tanto que el Real Madrid, tras meses de duras negociaciones, acabó por ficharle. En el Santiago Bernabéu se ha convertido en santo y seña de los éxitos de los últimos años.



- Equipo tipo (4-2-3-1): Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida/Dejan Lovren, Vedran Corluka, Ivan Strinic; Marcelo Brozovic/Mateo Kovacic, Ivan Rakitic; Ivan Perisic, Luka Modric, Mario Mandzukic; Andrej Kramaric/Nikola Kalinic.





NIGERIA

Las 'Súper Águilas', dispuestas a volar de nuevo



Se convirtieron en el primer equipo africano en sellar su clasificación para Rusia. La victoria contra Zambia (1-0) con gol de Alexander Iwobi significó la que será su sexta presencia mundialista.



Bajo el mando de todo un experto del fútbol africano como el alemán Gernot Rohr, Nigeria parece haber recuperado buena parte de sus señas de identidad, las que les hicieron asombrar al mundo por su vigor, poderío y hasta calidad.



La magnífica andadura por la fase de clasificación, en la que dejaron en la cuneta a equipos también potentes como Argelia, Camerún y Zambia, campeona continental en 2012, ha reforzado su confianza, agrandada con victorias de prestigio en amistosos ante rivales de postín.



Rohr renovó buena parte del plantel a su llegada y entre los jóvenes que vienen pegando fuerte y la experiencia de jugadores como John Obi Mikel o Victor Moses, acostumbrados a la exigencia de las principales competiciones europeas, el cóctel se presenta ilusionante y peligroso para sus rivales.



- Participaciones en fases finales: 5 (1994, 1998, 2010, 2014)

- Mejor resultado: Octavos de final, en 1994, 1998 y 2014

- Entrenador: Gernot Rohr (GER) (Mannheim, 28/6/1953). Este veterano técnico alemán es un auténtico conocedor del fútbol africano. A parte de sus estancias en Francia (llevó al Girondins de Burdeos a la final de la Copa de la UEFA y dirigió al Nantes), de ser director deportivo del Eintracht de Fráncfort, su carrera principalmente se desarrolla en este continente, en el Estoile Sportive du Sahel y en las selecciones de Gabón, Níger, Brkina Faso y finalmente, desde agosto de 2016, de Nigeria, a la que clasificó a falta de un partido.



- La figura: John Obi Mikel (Tianjin Teda/CHN) (Jos, 22/4/1987). Alejado de los focos del fútbol europeo al aceptar la oferta del fútbol chino (Tianjin Teda), el capitán continúa siendo el alma mater de las Súper Águilas. Atesora ya la experiencia necesaria, el conocimiento del juego, poderío físico y serenidad en el eje de la medular.

Desarrolló la gran parte de su carrera en el Chelsea londinense tras comenzar en el Plateau United de su país y el Ajax de Ciudad del Cabo sudafricano, y de dar el salto a Europa por medio del Lyn Oslo. Tras casi una década emigró a China.

- Equipo tipo (4-4-1-1): Ikeckukwu Ezenwa; Abdullahi Shehu/Tyronne Ebuehi, Leon Balogun, William Troost-Ekong, Elderson Echiejile; Victor Moses, Wilfred Ndidi, Ogenyi Onazi, John Obi Mikel, Alex Iwobi; y Odion Ighalo.