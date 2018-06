Griezmann decide quedarse en el Atlético de Madrid

El futbolista francés Antoine Griezmann reveló este jueves en el documental titulado 'La Decisión', donde relata sus vivencias los últimos meses tanto a nivel personal como deportivo, que seguirá en el Atlético de Madrid, donde intentará «demostrar» a la gente que no se ha «equivocado».

«Recibí un mensaje sobre el proyecto y los refuerzos, quieren traer a jugadores 'top', eso puede ser la diferencia. Están haciendo todo lo posible para jugar la final de la 'Champions' el año que viene en nuestro estadio. Siento presión por contar ya que quiero quedarme», relataba el galo, en una conversación telefónica, ya en el tramo álgido del documental emitido en #0 de Movistar.

El '7' del Atlético explicó a través de este relato las dudas que se le presentaron ante el interés del FC Barcelona, para decidir finalmente seguir en el cuadro rojiblanco. Como el propio delantero había adelantado, la decisión llegó antes de que Francia arrancase su participación en el Mundial de Rusia.

«He decidido quedarme. Quiero demostrar a la gente que no me he equivocado, confío en el club y en lograr un nuevo título el 15 de agosto», en relación a la Supercopa de Europa, que enfrentará a los colchoneros ante el Real

Según el documental, Griezmann tomó la decisión el pasado 3 de junio, cuando se encontraba en casa antes de viajar a Rusia con la selección francesa. Antes de anunciar su decisión, el francés repasó los malos momentos vividos esta temporada, en escenas junto a su familia y en el día a día del tramo final del curso.

«En noviembre o diciembre lo pasé muy mal, tuve momentos muy duros. Mi familia me decía que no quería verme así. Hacía todo lo posible para estar bien, me quedaba trabajando más en los entrenamientos, donde entraban los goles, pero no en los partidos. En enero comenzaron a salir las cosas. Afortunadamente, soy fuerte de cabeza, aprendí de lo vivido a los 15 o 16 años», señaló.

Su mujer Erika fue otra de las claves para ayudar a decidir al francés. «En Barcelona serás uno más, en el Atlético puedes ser la estrella del club», indicó. Además, su hermana Maud fue la que recalcó que en el conjunto culé cobraría menos y que dispondría de un contrato de tres años de duración.

El galo se mostraba muy dubitativo y pensativo durante todo el documental. «Algo nos falta para ganar cosas, parece que es mala suerte lo que ocurrió en las dos finales de 'Champions'. Lo que me hace dudar es que aquí, si traemos jugadores, podemos ganar la 'Champions' y entraremos en la historia del club. No es como cuando estaba en la Real, ahí sabía que no iba a ganar nada. Es un lío y hay que pensar bien», agregó.

El delantero quiso recalcar que no tenía «nada firmado» con nadie, aunque el club lo creyera. «Yo entiendo que se quiera saber ya mi decisión para fichar otros jugadores, pero no he firmado nada aún», indicó. Justo en los días previos a la final de la Liga Europa, que el conjunto rojiblanco se llevó ante el Marsella, Griezmann seguía sin tener claro su futuro. «Si me voy, podría ser con un título, aunque precisamente eso puede ayudar en intentar ir a por la 'Champions' el año que viene», señaló.

PITOS EN EL METROPOLITANO: «SIMEONE VINO A MI CASA A DARME ÁNIMOS»

Tras ganar el título en Lyon ante el Olympique de Marsella brillando en la final con dos goles, a Antoine Griezmann le tocó vivir otro de sus peores vivencias como rojiblanco: pitos en el Wanda Metropolitano en el último partido de Liga. «Me fui a mi casa afectado después de eso. Mis padres también. Hacía cuatro días que hice todo para ganar la Liga Europa», manifestó. Además, reveló que Diego Pablo Simeone y Diego Godín le visitaron en su casa para darle ánimos. «Me vieron jodido y quisieron venir. En un principio quedé yo sólo con Godín pero también vino el 'Cholo'. Me ayudó a enfriarme porque estaba caliente. Imagino que dolió mi silencio y a mí mismo me molestó no tenerlo claro», explicó.

El técnico argentino fue una de las principales razones para reforzar la decisión de Griezmann. «Hablo mucho con él, me exige dentro del campo y si tiene algo que decir, me lo dice. Tuvimos una charla para saber si me iba a quedar, no lo tenía claro. Él me dijo que vendrían jugadores. Se produjeron muchas llamadas para definir mi futuro», admitió, apuntando ya hacia su continuidad en el Atleti.