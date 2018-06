Un solitario tanto de Luis Suárez clasifica a Uruguay para octavos

Un solitario gol de Luis Suárez clasificó hoy para los octavos de final del Mundial a una decepcionante Uruguay (1-0), que derrotó a una Arabia Saudí que jugó mejor en muchos tramos del partido.



El «pistolero» no pudo elegir mejor ocasión para desenfundar, ya que el delantero del Barcelona cumplía hoy 100 veces como internacional desde que debutara ante Colombia allá por 2007, con 20 años.



Además, la selección charrúa logró la segunda victoria del torneo y disputará los cruces por tercera Copa Mundial consecutiva, un hito histórico para el equipo dirigido por Óscar Tabárez.



Este resultado también coloca en octavos al país anfitrión, Rusia, con el que los uruguayos se jugarán el primer puesto del Grupo A y un posible cruce con España o Portugal en la última jornada.



A falta de juego, los uruguayos puede presumir de tener una defensa casi inexpugnable en la que Godín y su escudero Giménez no perdonan ni una.



A Uruguay le gusta sufrir. Como ocurriera contra Egipto, la Celeste apenas dejó hoy alguna combinación para el recuerdo y lo redujo todo a la disciplina defensiva.



Con respecto al gris partido ante Egipto, el maestro Tabárez introdujo dos cambios, entre los que destacó el retorno al once del «Cebolla» Rodríguez.



La reprimenda de la federación saudí, que echó toda la culpa del 5-0 del partido inaugural al técnico, Juan Antonio Pizzi, debió de surtir efecto, ya que los árabes salieron a por todas desde el primer minuto y arrinconaron a los uruguayos.



En cambio, Cavani pudo inaugurar el marcador a los 12 minutos tras un centro desde la derecha, pero el balón le vino a su pierna mala y el jugador del PSG disparó fuera.



Sólo mediada la primera parte, la selección charrúa pareció despertar y así llegó el gol a la salida de un córner muy mal defendido por el equipo rival.



El portero saudí salió, como se dice comúnmente «a por uvas», midió mal y el balón le llegó a un oportunista Suárez, que sólo tuvo que empujar la pelota. (min.23)



No obstante, el gol sólo escondió las carencias uruguayas, ya que los saudíes dominaban el balón, marcaban el ritmo del partido y seguían poniendo en dificultades a la defensa del equipo latinoamericano.



Por dos veces Bahbri estuvo a punto de sorprender a Muslera, que despejó a córner en la primera y en la segunda vio como con todo a su favor el delantero disparó alto desde el corazón del área.



El problema estaba en el centro del campo, ya que, pese a los cambios, ni creaba, ni combinaba ni robaba.

En la segunda parte, pareció que los jugadores celestes adelantaron líneas e intentaban presionar tímidamente la salida del balón.



Suárez lo intentó a balón parado, pero el guardameta saudí despejó sin mayores problemas, mientras Sánchez sí debió marcar tras un medido centro de Cavani, pero su remate de cabeza salió por encima del larguero.

Tabárez se debió de cansar de lo que vio, ya que a los quince minutos de la reanudación reemplazó a Vecino y al «cebolla», que no habían estado nada acertados.



Entonces, a los Halcones Verdes se les acabó el gas y los latinoamericanos pudieron ya controlar el partido, aunque con la vista puesta en el marcador y en el cronómetro.



El que más lo intentó fue Cavani, que no tuvo suerte de cara a gol, aunque sus compañeros tampoco se lo pusieron fácil, ya que apenas le pusieron un balón en condiciones.



El delantero pudo cerrar el partido a falta de cinco minutos cuando en un contraataque aprovechó el resbalón de un defensa, pero su disparo fue detenido por Alowais.



Tabárez tiene mucho trabajo por delante si quiere ganarle en la última jornada de la primera fase al anfitrión, que en los primeros dos partidos del torneo ha demostrado tener más fútbol que los uruguayos.



Muslera igualó hoy con trece el récord de partidos mundialistas que ostentó durante 44 años el mítico guardameta Ladislao Mazurkiewicz.