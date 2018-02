La historia de la atleta de la camiseta del 'Yo no me dopo' y da positivo en Pyeongchang

El mundo del deporte no deja de sorprender. Y el ejemplo de la rusa Nadezha Sergeeva es un claro ejemplo. La atleta, practicante de bobsleigh, se ha convertido en el segundo positivo en dopaje del país soviético en los Juegos Olímpicos de invierno 2018, después del de Aleksandr Krushelnitchkii de la disciplina de curling.

Hasta aquí parece todo más o menos normal, o por lo menos no insólito. Pero el caso de Sergeeva tiene algo especial. Y es que protagonizó una campaña ‘anti-doping’ para las Olimpiadas de Pyeongchang. La deportista lució una sudadera en la que rezaba un mensaje de 'Yo no me dopo'.