Un torneo de cinco estrellas

Los buenos aficionados y practicantes del golf tienen una cita ineludible el próximo sábado 16 de junio. Y la tendrán en el Golf de Andratx de Camp de Mar, escenario del Gran Torneo de Golf 125 Anys de Ultima Hora, un evento que forma parte del amplio abanico de actividades que rodean la efeméride del diario de referencia y que contará con unas instalaciones de bandera para recibir un evento deportivo y social de cinco estrellas. Una cita llamada a ser un punto de encuentro dentro y fuera del green y cuyas inscripciones siguen abiertas y activas a través del correo electrónico del club sede oficial de la competición, info@golfdeandratx.com, o bien vía telefónica con la entidad, en el 971 236 280.

El 16 de junio, este diario se volcará con el golf en el torneo conmemorativo de su 125 aniversario, que se une a acontecimientos deportivos como la reciente RUHning Mallorca 125 Anys, un éxito de participación y acogida a nivel popular que se espera repetir en el Golf de Andratx con un torneo que tendrá continuidad, una vez acabada la competición, con una After Golf Party, a partir de las 17:30 horas, con entrega de premios, música en vivo con Rony B y una tómbola con interesantes premios.

Premios

El Torneo de Golf 125 Aniversario de Ultima Hora se disputará bajo la modalidad Stableford individual, con en shotgun fijado a las 10 de la mañana.

Habrá interesantes premios para los mejores en el exigente recorrido del Golf de Andratx de Camp de Mar. Los ganadores en el scratch, damas y caballeros; en las categorías A, B y C, en función de sus hándicaps; también habrá reconocimientos especiales para el Longest Drive, Nearest to the Pin (ambos en damas y caballeros) y, cómo no, para el Hole in One.

El precio de la inscripción para el Torneo de Golf 125 Aniversario de este periódico es de 149 euros, y los acompañantes que quieran asistir a la After Golf Party cuentan con un precio especial de 45 euros.

Las instalaciones del Golf de Andratx de Camp de Mar se preparan ya para vivir el próximo sábado día 16 de junio un evento golfístico que cuenta con numerosos alicientes deportivos, sociales y en forma de atractivos premios para los participantes y para los más destacados de día.