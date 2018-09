El Palma baja el telón con una función de categoría

ElPozo Murcia 3-4 Palma Futsal

ElPozo Murcia FS: Fabio, Matteus, Álex, Xuxa y Miguelín. También jugaron Drasler, Fernan, Pito, Marinovic, Dario, Fede, Alberto y Á. García.

Palma Futsal: Nico Sarmiento, Lolo, Diego Nunes, Bruno Taffy y Mati Rosa. También jugaron Tomaz, Catela, Joselito, Diego Quintela, Hamza, Eloy Rojas y Carlos Barrón.

Goles: 1-0 Miguelín (min. 3); 2-0 Matteus (min. 20); 2-1 Catela (min. 21); 2-2 Brunto Taffy (min. 35); 2-3 Bruno Taffy (min. 36); 2-4 Lolo (min. 39); 3-4 Miguelín (min. 40).

Árbitros: Navarro Liza y Martínez Flores. Mostraron tarjeta amarilla a Xuxa, de ElPozo, y a Bruno Taffy y Carlos Barrón por parte del Palma Futsal.

Pabellón: Pabellón José Ortega Chumilla, Yecla.

El Palma Futsal va en serio. El conjunto balear venció a ElPozo Murcia FS por 3-4 en el último partido amistoso de la pretemporada dejando una gran imagen y mostrando su potencial de cara a la temporada que comienza la semana que viene. Los de Vadillo plantaron cara a uno de los referentes del fútbol sala nacional, supieron sufrir en los momentos que lo exigió el partido. Remontaron el gol inicial del equipo rival y el equipo llega preparado para el comienzo liguero en Zaragoza el sábado que viene y con el depósito de la confianza completo.

Era la última prueba, el último ensayo y se superó con nota. No era nada sencillo enfrentarse a un rival como ElPozo Murcia, con tantos jugadores de calidad. El equipo murciano ha cambiado de técnico este año pero mantiene el bloque del año pasado. El Palma exibió sus argumentos. Salía a la pista con las bajas de Joao y Paradynski pero plantó cara y superó a su rival. Para nada parecía un partido amistoso. Ritmo alto, buen nivel competitivo y lucha por cada balón.

En juego, la credibilidad del proyecto para iniciar la competición oficial con el respaldo de un gran resultado. Miguelín fue fiel a su cita con el gol ante su exequipo y marcó a los pocos minutos del comienzo del choque. Los de Antonio Vadillo mostraron un buen nivel y obligaron a Fabio a emplearse a fondo. De hecho, él fue el responsable de que el equipo balear no abriera su marcador hasta la segunda mitad. Al borde del descanso, Matteus marcó el segundo tanto con polémico ya que los jugadores baleares reclamaron que la acción estaba fuera de tiempo pero los colegiados lo validaron. Hubo polémica como si les fuese la vida en ello. No era un simple partido amistoso. Tras el descanso, el Palma mejoró la puntería y tuvo acierto ante la portería rival. Catela abrió el camino para la remontada. No dejar de creer puede tener premio.

El Palma no dejó de creer y luchó sin bajar los brazos. Bruno Taffy obró la remontada con dos goles de doble penalti. El brasileño no falló y aprovechó las dos oportunidades conseguidas tras obligar al rival a cometer numerosas faltas. Lolo marcó el cuarto a puerta vacía tras robar en su propia pista y con ElPozo con portero-jugador. Miguelín cerró el marcador al aprovechar el rechace de un penalti que él mismo lanzó y que detuvo Carlos Barrón.

El Palma Futsal cierra la pretemporada con siete victorias en ocho partidos disputados y solo con la derrota en el primer partido frente al Sporting de Portugal.