Rafael Nadal: «Soy familiar y aprecio ser de un pueblo»

En pleno paréntesis entre Australia y Acapulco, Rafael Nadal acumula horas de trabajo en Manacor. Sin moverse sobre la pista, ya ha cogido la raqueta entre sesiones en el gimnasio de su centro deportivo, donde hace un alto en su preparación para atender a Ultima Hora y analizar el curso. Además el peso específico de la figura, social y pública, de Rafael Nadal, hace que sus opiniones siempre sean tenidas en cuenta. El tenista repasó varios aspectos de la actualidad y tuvo palabras de felicitación y agradecimiento para Ultima Hora en su 125 aniversario.

—¿Sigue la recuperación en buen camino para estar en Acapulco?

—Sí, salvo imprevistos el calendario sigue igual. Cuando me hice daño sabía que no era nada muy grave. Es más fácil aceptar las lesiones fortuitas en las que que tienes que hacer unas cosas y cumplir con un calendario.

—¿A nivel tenístico se sentía a la altura del año pasado?

—No tuve una pretemporada tan completa como la anterior porque la rodilla había terminado tocada, pero había llegado al punto que queríamos, que era ganar un par de partidos y hacerlo con buenas sensaciones. Me sentí al nivel que queríamos y preparado para aspirar a todo.

—¿Ve los 20 grandes de Roger Federer como algo inalcanzable?

—Inalcanzable no, improbable sí. No es algo que me preocupe, ni en lo que piense. Hago mi camino sin mirar al de al lado y es algo para el tenis y para la vida. Siempre podrías estar frustrado comparándote. No es una buena filosofía. Hay que estar satisfecho con lo que se hace si te esfuerzas todo lo que puedes. Siempre hay alguien con más títulos o más cosas, así que estoy satisfecho con lo que hago, agradecido por lo que me da la vida y feliz por lo bueno que le pase a los demás.

—Han tenido mala suerte de coincidir con Federer, Djokovic, Murray, usted mismo...

—No sé decirlo y es algo difícil de contestar para mí porque estoy implicado. Cuando llegué estaban los Coria, Nalbandian, Hewitt, Safin, Ferrero... Llegamos y superamos a esa generación. Esta ha tardado un poco más, pero el problema es que ha habido otros años que no han salido tan buenas generaciones. La que viene es suficientemente buena como para sacarnos de ahí.

—¿Cuál es su mayor victoria al margen del tenis?

—El tenis es una parte muy importante de mi vida y casi siempre prioritario, pero nunca ha sido lo único. Hay muchas otras cosas que me hacen feliz. Tener cerca a la gente que quiero, el contacto diario con mi familia... Soy familiar y aprecio ser de un pueblo. La convivencia con mi familia y mi entorno es más fácil que en una gran ciudad. Puedo ver a mis amigos de toda la vida y valoro todo esto.

—¿Cómo es ahora su día a día sin Toni Nadal?

—Es un cambio y como todos al principio un poco extraño porque ha estado toda la vida a mi lado. Tampoco es que se haya ido. Sigo compartiendo muchos momentos y tengo contacto diario o por teléfono en los torneos.

—Recientemente ya ha expresado su inquietud por la situación política. ¿Se habla demasiado de políticos?

—No es que hablemos demasiado de los políticos. Deberían ser nuestros representantes y es normal que hablemos de la gente a la que se le ha otorgado el poder. Se viven situaciones excepcionales en nuestro país que hay que manejar de la mejor manera. A mí, el enfrentamiento no me gusta en ningún aspecto, no creo en él y me crea un malestar. Llevamos meses con situaciones desagradables y espero que se acaben y se vuelva a la normalidad. Tengo mis ideas y mis opiniones que ya he medio dado y en las que no me repetiré. Espero que se restablezca la normalidad ciudadana sin tanta gente en la calle, sin enfrentamientos y que haya una convivencia pacífica, que es lo que siempre entiendo que ha sido en nuestro país.

—Sus opiniones siempre tienen trascendencia. ¿Se siente un referente?

—No pienso si soy un referente, trato de hacer las cosas de forma correcta y de la forma en la que me han educado. A algunos les gustará más, a otros menos, y hay que aceptarlo, pero al final lo importante es intentar ser buena gente. Aciertas y te equivocas, pero si haces las cosas de corazón y con buena fe no se te puede reprochar mucho.

—Siempre le ha gustado estar bien informado y este año Ultima Hora celebra su 125 aniversario. ¿Qué opinión guarda al respecto?

—Como mallorquín y ciudadanos de las Islas, para estar informados es una suerte tener a Ultima Hora. Además, para mí como deportista, al igual que para otros de quienes ha informado y a los que ha seguido durante estos años, supone una ayuda para llegar a nuestra gente.

