Bonilla le da al Mallorca tres importantes puntos

El Mallorca ha derrotado por la mínima al Alcoyano (1-0) gracias a un tanto de penalti de Bonilla en un encuentro en el que ha tenido un buen puñado de ocasiones para vencer por un marcador más amplio.

Un penalti dudoso le ha dado los tres puntos a los de Vicente Moreno ante un Alcoyano que ha plantado cara pero que ha acabado entregado ante la superioridad de los bermellones.

Nada más arrancar el encuentro, James, la gran novedad en el once, demostró por qué había salido de titular. Una carrera del ecuatoguineano en el primer minuto no encontró rematador por muy poco. Difícil empezar mejor un partido.

Con el paso de los minutos la superioridad del Mallorca aumentaba y en el 6 Cedric desperdició una clara ocasión de abrir el marcador. El nigeriano, llamado a sustituir a Álex López en los encuentros en los que esté sancionado, no estuvo acertado. Y es que pocos minutos después la volvió a tener con el mismo final. Activo, pero sin suerte el canterano.

El Alcoyano no se acercó con peligro hasta casi el descanso. En el 41 Mario Arqués fue el más listo dentro del área y estuvo a punto de batir a Reina. Antes del tiempo del intermedio lo intentó sin fortuna Aridai.

El segundo acto arrancó con un intercambio de golpes. Primero el Alcoyano y respondieron Bonilla y James pero el marcador no se movía. Hasta Xisco Campos, poco habituado a ver puerta, tuvo una doble ocasión a la hora de partido que cerca estuvo de mover el cero a cero inicial.

Una nueva ocasión desperdiciada por Cedric fue la antesala del debut de Dani Ndi, que sustituía en el 73 al nigeriano. Y fue salir y llegar el penalti a favor del Mallorca. No lo provocó él, a pesar de mostrarse activo y con ganas desde que pisó el terreno de juego. Fue una jugada de Joan Sastre. El de Porreres ganó línea de fondo, recortó para dentro y cayó. Cayó, sí. El colegiado decretó penalti en una jugada de que desató las protestas de los locales. Las imágenes de televisión no dejan nada claro que hubiese habido contacto. Pero penalti y gol de Bonilla. No es momento de hablar de árbitros. Si no, recuerden lo que pasó en Llagostera el domingo pasado.

En los últimos minutos el Alcoyano apretó y casi encerró al Mallorca en su área. Arqués lo intentó de lejos y también Nieto, pero la victoria se tenía que quedar en casa. Los de Vicente Moreno siguen líderes y manteniendo la ventaja con el Villarreal B.