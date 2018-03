Cort da otro paso para desbloquear la compraventa del Lluís Sitjar

El Ajuntament de Palma y la Asociación de Copropietarios del Lluís Sitjar dieron ayer un primer paso para desbloquear el conflicto del viejo Es Fortí. El teniente de alcalde y edil de Urbanisme, José Hila, se reunió con Joan Aguiló, presidente de la asociación, para presentarles una oferta e intentar desatascar una situación que acumula años enquistada. Hila les ha trasladado la intención de Cort de negociar la compraventa de los terrenos donde se ubicaba el estadio.

Tras el preacuerdo alcanzado hace meses con el Mallorca, que percibirá unos tres millones de euros a cambio del tercio de los títulos de propiedad (poco más de 200) que posee, el siguiente paso era reunirse con los dueños de la mayoría de acciones del antiguo estadio para trasladarles la propuesta. Aunque durante el cónclave no se ha puesto sobre la mesa ninguna cantidad en concreto, la cifra se moverá bajo la tasación que en su día realizaron los técnicos municipales.

Preacuerdo

Como ya publicó este periódico el pasado 2 de noviembre, tras el principio de acuerdo alcanzado entre Cort y el Real Mallorca, los técnicos de Cort valoraron los terrenos en unos 10 millones de euros, por lo que el precio por cada una de las 666 acciones rondaría los 15.000 euros.

En los próximos días, José Hila trasladará la propuesta por escrito a los miembros de la Asociación de Copropietarios. En la misiva, además, el Ajuntament de Palma recalcará que el solar no es un terreno propicio para especular, una circunstancia que los dueños del Lluís Sitjar siempre han temido, porque es un espacio que se incorporará a la falca verda.

Según ha podido saber esta redacción, en el preacuerdo alcanzado en su día entre Cort y el Real Mallorca, el club balear recibiría unos 3 millones de euros por el 32% de las acciones que ostenta sobre un total de 666. Asimismo existen una serie de variantes que pasan por, según las fuentes consultadas, estudiar los proyectos de reforma de Son Moix que presente la SAD balear a los técnicos de Cort -quitar las pistas de atletismo, acercar el terreno de juego, las gradas, etcétera- y prorrogar la concesión de alquiler del estadio.

Cabe recordar que la permuta entre Son Moix y el Lluís Sitjar no es viable, pero sí una serie de contraprestaciones que ya se han puesto sobre la mesa.

En los próximos días, la Asociación de Copropietarios, que posee el 68% de los títulos de propiedad del viejo Es Fortí, se reunirá para estudiar a fondo la propuesta presenta por Cort.

De forma individual

Pese al acuerdo alcanzado enLa oferta es individual y cada titular de una acción tiene el derecho a aceptar o a rechazar la oferta del Ajuntament, que rondaría los 15.000 euros por título. El hecho de que los Copropietarios no acudan de la mano dificulta las negociaciones, aunque mayoritariamente la opinión generalizada es que aceptarán la oferta presentada por el Ajuntament.

José Hila ya explicó recientemente en una entrevista concedida a este periódico que no veía «viable» dar carpetazo a la compraventa del Lluís Sitjar durante el año y medio que queda de legislatura, aunque haría todo lo posible. El primer paso ya lo dio ayer al poner sobre la mesa la propuesta que ahora debe ser analizada por los miembros de la Asociación de Copropietarios.

Pese al acuerdo alcanzado entre Cort y el Real Mallorca, resultó inviable incluir en el acuerdo a los copropietarios, que en las próximas semanas deberán decidir si aceptan o no la propuesta. «Los milagros no existen. Si tuviéramos en el otro lado de la negociación a todas las partes de acuerdo, el trabajo sería más fácil y ahora nos encontramos con bastante sintonía con el Mallorca, hemos avanzado con el club, pero los copropietarios son muchos y no vienen de la mano del Mallorca y yo no quiero crear falsas expectativas», dijo Hila hace algunas semanas durante la entrevista concedida a este periódico.

El acuerdo con la SAD balear es total, pero eso no basta para dar por zanjado el caso y desbloquear la situación del Lluís Sitjar, un escenario que el primer equipo del club bermellón abandonó hace más de 18 años.

El Ajuntament tiene voluntad de resolver la situación, pero la Asociación de Copropietarios tendrá la última palabra. Si acepta o no la oferta presentada por Cort, que rondará los 15.000 euros por acción aunque sobre la mesa no se ha puesto cantidad alguno. Ese es el precio de la tasación. La compraventa del Lluís Sitjar avanza un paso más.