Los veteranos del Mallorca confían en el ascenso

Confianza en el ascenso. Los veteranos del Real Mallorca califican de «complicado» el emparejamiento ante el Mirandés por una plaza en Segunda División la próxima temporada, pero apelan a la «mayor calidad» del grupo dirigido por Vicente Moreno para ser optimistas.

Julià Mir, Joan Forteza, Angel Gómez Bolao, Pep Jaume y Gustavo Siviero, que precisamente vivió en primera persona el mismo cruce en el playoff de ascenso como entrenador del Atlètic Baleares, analizaron para este periódico el cruce que decidirá el destino del equipo balear. Fue durante la presentación del libro Los cracks se visten de rojo escrito por el periodista Albert Salas que se realizó este martes en Son Moix.



JOAN FORTEZA

«Prefiero un 1-0 que 2-1 en la ida»

Para Joan Forteza (Pollença, 1934) la clave de la eliminatoria pasa por no encajar gol en el partido de ida que se disputará el domingo en Son Moix. «Es muy importante no recibir en casa y si podemos ir a Miranda con uno o dos goles, perfecto. Si ganamos 1-0 me iré satisfecho, más que si el triunfo es por 2-1».

Para el veterano exfutbolista, autor del primer gol del Mallorca en Primera aquel 18 de septiembre de 1960, el equipo está más que capacitado para lograr el ascenso: «La primera vuelta del equipo fue impresionante, en la segunda no tanto, pero el equipo llega bien para volver a jugar en una categoría que nunca debía haber dejado».

JULIÀ MIR

«Tengo plena confianza»

El presidente de la Asociación de Veteranos del Real Mallorca Julià Mir (Sa Pobla, 1941) confía en que los jugadores lo dejen todo para superar la eliminatoria y lograr el ascenso: «No es un emparejamiento fácil, pero tengo esperanzas en que el equipo pueda dar el do de pecho y ganar. Tengo plena confianza. El hecho de que se juegue primero en casa y después en Anduva no me preocupa. No hay que pensar si es el Mirandés o no. Nos han tocado ellos y ya está. Hay que ir a ganar la eliminatoria para regresar a Segunda y después a Primera... aunque hay que ir paso a paso».

ÁNGEL GÓMEZ, BOLAO

«Es superior al Mirandés»

Para Ángel Gómez Bolao (Bilbao, 1935) el Mallorca es superior al Mirandés, sobre el papel, y confía en superar la eliminatoria y lograr el ascenso: «El Mallorca es mejor que el rival y confío en que superara esta fase de ascenso. La temporada ha sido bueno, a pesar de algunos altibajos, y tiene mejor plantilla que su rival, aunque es fútbol y puede pasar cualquier cosa».

PEP JAUME

«Tengo fe en el equipo»

Para el exentrenador Pep Jaume, la eliminatoria está igualada. «Confío totalmente en el equipo técnico y en los jugadores que lo darán todo para superar este último escollo. Seguro que Vicente Moreno habrá preparado el partido y la eliminatoria a conciencia porque son grandes profesionales. Solamente nos faltan dos pasitos para que el equipo regrese a Segunda, que es lo que todos deseamos».

cosa».

GUSTAVO SIVIERO

«Es un partido a 180 minutos»

Gustavo Siviero (Santa Fe, 1969) habla con propiedad cuando se le pregunta por una eliminatoria que él vivió como entrenador del Baleares. «Es un emparejamiento igualado porque son dos equipos campeones. El Mallorca llega bien, en buena forma y este equipo está preparado para competir. Es un duelo a 180 minutos y saber jugar con el resultado del primer partido». «Es curioso -apunta Siviero- el destino porque el equipo tiene una historia curiosa con el Mirandés. Lo importante es que el Mallorca ascienda, que es lo que queremos todos».