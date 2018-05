Un comunicado del Mirandés enciende a la afición del Mallorca

Sigue calentándose el partido ente el Mirandés y el Mallorca del próximo domingo. El último comunicado de prensa de los burgaleses ha encendido a la afición balear, que ha expresado su malestar a través de Twitter.

En nota colgada en su web se insta a los aficionados bermellones que hayan adquirido una entrada por su cuenta y no puedan sentarse con el resto de mallorquinistas en el Fondo Norte de Anduva que no luzcan «ningún distintivo perteneciente al club visitante».

La entidad de Miranda de Ebro cedió al Mallorca 390 entradas, de las cuales 350 se han repartido entre los socios mediante sorteo ante notario. En las últimas horas se está conociendo que hay aficionados mallorquinistas que están obteniendo entradas por su cuenta para estar el domingo animando al equipo de Vicente Moreno.

La indignación es tal que la publicación del Mirandés en Twitter se ha llenado de mensajes de aficionados del Mallorca mostrando su contrariedad.

Hola, @CDMirandes . Llevo tatuado el escudo de mi club, el @RCD_Mallorca , en el brazo. ¿Dispondréis de radial para cortarme el brazo y poder entrar? No quiero perderme el partido. #Gracias .

Como pasó en Mallorca eh!!? Yo aún no se como no se os ha caído la cara de vergüenza pic.twitter.com/xP9WZDYfH1

Somos delincuentes veo, muchas gracias @CDMirandes, os recordamos que cuando vinisteis aquí no os prohibimos hacer estas chorradas y encima hubo muy buen rollo entre las dos aficiones. Es penoso lo que estáis haciendo para que no se nos oiga... NO NOS CALLAREIS pic.twitter.com/lybV6SvoQX