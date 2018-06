Moyita, nuevo jugador del Mallorca

El Mallorca ha hecho oficial el tercer fichaje de cara a la próxima temporada. Se trata de Sergio Dueñas 'Moyita', extremo de 26 años y que llega procedente del Écija.

La nueva incorporación se suma a las ya anunciadas de Dani Rodríguez y Sergio Buenacasa. El siguiente debería ser Stoichkov, futbolista de la Balompédica Linense.

El nuevo jugador del Mallorca se ha mostrado muy contento en la web del club bermellón. <<En el momento en el que apareció el Mallorca no me lo pensé, me olvidé del resto de equipos>>.