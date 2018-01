Bombo Club abre sus puertas con el nuevo trabajo de The Cicely Satellites

Desde este viernes, Palma contará con un nuevo club situado en la sala Es Gremi del Polígon de Son Castelló. Bombo Club abrirá sus puertas con un heterogéneo cartel comandado por el directo de The Cicely Satellites y Zulu Zulu. Del after party se encargarán los DJ Ben Pearce, The Southnormales, Rto y el residente de la sala Razzmatazz de Barcelona, Amable.

Bombo Club promete noches con sabor a indie, rock y electrónica, una amalgama que protagonizará la jornada inaugural de la mano de un cartel transversal en el que los mallorquines The Cicely Satellites presentarán su nuevo trabajo: 7” The Cicely, en el año en el que se cumple el vigésimo aniversario de su primer largo: The blue box. La banda liderada por Jordi Herrera (voz y guitarra) y Josep Miquel Puigserver ‘Púter’ (bajo) es uno de los nombres más reverenciados del underground local, y arrastra a una legión de pretorianos entusiastas de sus elaboradas atmósferas de guitarra. Otra formación mallorquina se encargará de alzar el telón de la primera noche de Bombo Club: Zulu Zulu. Un proyecto que nace en 2015 de la mano de Miquel Mesquida, Miquel Perelló y Pep Toni Ferrer. El trío practica un extremismo sonoro de pulcra factura que seduce a los amantes de los sonidos vanguardistas, y les deja bien situados para dar el ‘gran salto’.

El apartado DJ contará con el productor inglés Ben Pearce, uno de los mezcladores más solicitados de la escena europea. De la Isla llegan The Southnormales (uno de los dúos electrónicos más versátiles que se pueden disfrutar por estos lares) y Rto (que desplegará sus beats tropicales). DJ Amable será la guinda del pastel, el amo y señor de la cabina de la sala Razzmatazz lleva dos décadas haciendo bailar a los cachorros del indie.