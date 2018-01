18 series para 2018

Si 2017 estuvo marcado por las historias de mujeres, con el tremendo éxito de series como El cuento de la criada, Feud o Big Little Lies –las tres se pueden ver en el servicio de vídeo bajo demanda de HBO España–, el nuevo año promete que los personajes femeninos sigan teniendo el absoluto protagonismo. Y si no lo creen, pasen y vean.

Del cine a la televisión

Penélope Cruz apuesta sobre seguro en su paso a la televisión norteamericana con la segunda temporada de American Crime Story, que en esta tanda de capítulos se centra en la muerte de Gianni Versace a manos del sociópata Andrew Cunanan. The Assassination of Gianni Versace, que dirige de nuevo Ryan Murphy, está protagonizada por Édgar Ramírez como el famoso modisto, Ricky Martin como su pareja, Antonio D’Amico, Darren Criss se mete en la piel del asesino y Cruz, teñida de rubia platino, como Donatella, la hermana y heredera del imperio de moda Versace. Dos estrellas más se apuntan a la moda de la televisión: Amy Adams protagoniza para HBO Heridas abiertas, basada en la novela de Gillian Flinn (autora de Perdida); y la recientemente oscarizada Emma Stone protagoniza junto a Seth Rogen Maniac, que llegará a Netflix a finales de año.

Sharon Stone, la inolvidable protagonista de Instinto básico, promete resurgir de sus cenizas con Mosaic, la exextrella infantil Dakota Fanning se une al germano-catalán Daniel Bruhl (Salvador) y Luke Evans (La bella y la bestia) en la esperada adaptación de El alienista y los oscarizados Holly Hunter y Tim Robbins darán un recital en el nuevo drama Here and now.

A la española

La entrada con fuerza en el terreno de la ficción española de Movistar –La peste, Gigantes, Félix o Mira lo que has hecho–, HBO, que adaptará Patria, o Netflix, que apuesta por el thriller adolescente con Elite, promete dar nuevas alegrías al espectador. Sin olvidar las apuestas de Telecinco y A3 por el narcotráfico gallego, con Vivir sin permiso y Fariña, respectivamente. Pero también La verdad (Telecinco), Matadero o La catedral del mar, ambas en Antena 3.