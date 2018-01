El «polifacético» Josep Maria Llompart centrará un 2018 repleto de actividades

El próximo domingo 28 de enero se cumplen 25 años de la muerte de Josep Maria Llompart de la Peña (Palma, 1925 - 1993), editor, crítico literario, traductor, docente y activista, entre otras muchas otras ocupaciones. Sobre todo, fue «un intelectual polifacético al servicio de nuestro país», señala Pilar Arnau, coordinadora del Any Llompart, declarado por el Govern a propuesta de la Conselleria de Cultura, conjuntamente con el Consell y el Ajuntament de Palma. A estas instituciones se suman la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Obra Cultural Balear (OCB) –que Llompart presidió desde 1978 a 1986– y la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), de la que estuvo al frente entre 1983 y 1987. Todas estas entidades forman la comisión que, según Arnau, hace dos meses que se reúne regularmente para la organización de actos en homenaje a Llompart.

«Todavía no está cerrado el programa, pero podemos decir que la Universitat organizará unas jornadas; se inaugurarán algunas exposiciones, la primera de ellas en febrero en Llucmajor; así como conferencias y mesas redondas en torno al Llompart más reivindicativo», avanzó ayer Arnau en la presentación del Any Llompart en el Parlament. Además, la coordinadora no descarta que se organicen eventos en las otras Islas, pues tuvo relación con autores como Marià Villangómez o Pau Faner.

Por otra parte, Llompart será el protagonista de la Setmana del Llibre en Català, por lo que también se promocionará la difusión de material didáctico en los centros escolares, así como en la Xarxa de Biblioteques del Consell. Y a pesar de que el Any Llompart acaba de empezar, Jaume Mateu, presidente de la OCB, recordó que hubo una «pequeña degustación» en los Premis 31 de Desembre, celebrados el pasado 28 de diciembre en el Teatre Principal de Palma.

Jaume Mateu definió a Llompart como «una de las figuras capitales de la Mallorca contemporánea, sin la cual no se entendería la historia de los últimos treinta o cuarenta años de la Isla». Además, el presidente de la OCB reconoció que Llompart estuvo en los momentos más duros de esta entidad, que estuvo a punto de desaparecer. «Llompart consiguió una litografía de Joan Miró, cosa que salvó a la OCB de una muerte económica segura».

Los Premis Ciutat de Palma, que tendrán lugar en el Principal el próximo sábado día 20, también conmemorarán la figura del intelectual. Como novedad, se ofrecerá un brindis antes de la entrega de la gala de entrega de galardones en Can Balaguer, con la lectura poética de textos del literato. El Teatre del Mar acogerá, además, una lectura dramatizada de su obra el 28 de enero.

Llorenç Carrió, regidor de Cultura de Cort, anunció la reedición de la biografía del intelectual que publicó el Ajuntament y que escribió la propia Pilar Arnau. En este sentido, el poeta y editor de Adia Edicions, Pau Vadell, también anunció que recuperarán en una antología los poemas que Llompart dedicó a otros personajes y que, a su vez, escritores le dedicaron a él; así como la publicación de Vocabulari privat, unas «memorias en clave de diálogo» que mantuvieron el propio Llompart y la escritora y poeta Antònia Vicens.

Josep Maria Llompart fue activista y revolucionario cultural de primer orden y un incansable luchador contra el fascismo. En el terreno literario obtuvo varios galardones, como el premio Crítica Serra d’Or de poesía o el Lletra d’Or, así como el reconocimiento de Literatura Catalana de la Generalitat de Catalunya de ensayo o la Creu de Sant Jordi de esta misma institución.