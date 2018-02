Cuatro años ‘Peleando a la contra’ para reivindicar la poesía «horizontal»

'Peleando a la contra', además de una antología de textos del siempre polémico y controvertido Charles Bukoswki (Alemania, 1920 - California, 1994) es el nombre del ciclo que fundaron los poetas David Castelo, Máximo Fernández y Biel Vila celebrará sus cuatro años de vida el próximo mes de julio.

«Tomamos el título Pelando a la contra porque defendemos un discurso basado en que el espacio poético tiene que ser horizontal. Peleando a la contra es, ante todo, un espacio abierto a la participación», señala Castelo. De esta manera, los tres poetas eligen un autor o autora de lectura indispensable y, a continuación, realizan un recital sobre sus obras. «No siempre son autores que nos gustan, pero reconocemos aquellos cuyo trabajo es esencial en la literatura, como en mi caso, Benjamín Prado», reconoce Castelo.

La última cita fue el viernes 23 de febrero, a las 19.00 horas en la librería Rata Corner de Palma –donde se celebran, el último viernes de cada mes, todos los encuentros desde hace un año tras pasar por Los oficios terrestres o el café Antiquari, entre otros– y tendrá como protagonista a la poeta belga Marguerite Yourcenar. Antes que ella lo fueron Claribel Alegría –fallecida recientemente y que tuvo, además, un gran vínculo con Mallorca, Walt Whitman, Alejandra Pizarnik o Sylvia Plath. Además, también quieren homenajear a Bob Dylan y Leonard Cohen.

Por otra parte, con el objetivo de acercar a los poetas contemporáneos vivos, han invitado a Conrado Santamaría y Javier Bizarro y próximamente invitarán a Antonio Orihuela y Enrique Falcón.

«Empezamos con tres personas de público y ahora llegamos a cincuenta. Desde el principio nos hemos preocupado más por la calidad que no por la cantidad de espectadores. La cultura no es elitista, en todas las cosas encontramos poesía, pero no todo es poesía», insiste Castelo.