Roberto Pérez Toledo rueda en la Isla la película ‘Lo que ocurre en Cap Vermell’

«En un momento determinado de tu vida, un lugar y unos desconocidos pueden cambiarte o ayudarte a encontrarte a ti mismo». Bajo esta premisa se sustenta Lo que ocurre en Cap Vermell, la nueva película del cineasta Roberto Pérez Toledo (Lanzarote, 1978), autor de largometrajes como Seis puntos sobre Emma o Como la espuma.

El realizador firma también el guión y ha filmado la cinta, como su propio título indica, en este paraje de Capdepera.

Esta producción, que combina drama y comedia con tintes románticos, está protagonizada por el actor mallorquín Toni Sastre, quien también coproduce el filme, cuyo estreno todavía no tiene fecha.

Todas las secuencias de Lo que ocurre en Cap Vermell se han grabado en los distintos escenarios de este complejo: en Cap Vermell Park Hyatt Mallorca, en el Beach Club y en el Country Club. «Está ambientada en Cap Vermell, que lo planteamos en el filme como un destino, no se especifica que estamos en Mallorca o en otro lugar costero, aunque hay referencias». En este sentido, la «idea» de grabar la película en Cap Vermell fue del gerente del complejo, Antoni Mir, y el planteamiento inicial «era hacer un cortometraje, pero finalmente se dieron todas las facilidades para rodar un largo».

Junto a Sastre, el elenco de Lo que ocurre en Cap Vermell lo integran un amplio reparto con actores nacionales e internacionales: Ann Perelló, natural de sa Pobla; Nicolás Illoro, Sjoerd Hermens, Diogo Belizario, Edgar Córcoles, Luis Frochoso, Kate Quint, Isabel Lauber, Tirso González y María Mir.

Sobre actuar y producir la película, Toni Sastre confiesa que «es complicado, pero me lo he marcado como un reto y es una aventura; sarna con gusto no pica y es una oportunidad maravillosa. Además, cuento con un equipo de personas realmente increíble».

Por otra parte, el cine de Pérez Toledo siempre tiene un calado LGTBI, y aunque en esta ocasión «tiene un guiño, no gira en torno a este tema pese a que intentamos hacer una película lo más abierta e internacional posible, porque la vida, al fin y al cabo, es un descubrimiento».