Inquietud en el gremio de arqueólogos por la investigación de la Fiscalía

Arqueólogos veteranos en el trabajo de campo, es decir, que dirigen excavaciones en Mallorca desde hace años, admiten que, en general, existe material arqueológico procedente de diferentes campañas sin depositar en el Museu de Mallorca, según exige la Llei de Patrimoni. Ultima Hora publicó información sobre la investigación que ha iniciado la Fiscalía a raíz de una denuncia. En la misma, firmada por Joana María Palou, exdirectora del Museu de Mallorca, se especifica que materiales procedentes de «400 excavaciones» no han llegado al museo y que están «fuera de control».

Según los arqueólogos consultados, la no entrega de los materiales se debe a diferentes aspectos que, juntos, dan forma a los problemas que arrastra la arqueología local. Entre ellos, los que surgen de la propia legislación, los plazos que impone la misma, también que deban ser consignados en el Museu de Mallorca, -que adolece de falta de personal y recursos para ejercer esta tarea-, o la carencia de una infraestructura en la que no sólo se puedan depositar, sino utilizar para la investigación siempre que sea necesario, entre otros. Bartomeu Salvà, director del Museu de Mallorca y de las excavaciones de Es Closos (Felanitx), señaló que «las cosas se van arreglar aunque, de momento, no puedo decir nada más, pero estamos trabajando en ello».

Frente a quienes no quisieron hablar tras el anuncio de la intervención de la Fiscalía, Miquel Àngel Cau, codirector del yacimiento de Pol·lentia (Alcùdia), llama a «la calma» y señala que «las administraciones saben donde están esos materiales. Creo que hay que tranquilizar a la ciudadanía. De acuerdo que arrastramos un problema, pero a nivel político se están habilitando recursos para hacer esas entregas en condiciones» legales jurídicamente.

Cau siempre ha opinado que «el Museu de Mallorca no es el adecuado para depositarlos. Se necesita una gran infraestructura a la que se pueda tener acceso fácilmente a la hora de elaborar proyectos de investigación, en ocasiones apoyados con fondos Europeos o estatales», por ejemplo.