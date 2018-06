Unos 400 artistas se unirán este fin de semana en Mallorca por la libertad de expresión

Cerca de 400 artistas y creadores de música, teatro, literatura, ilustración y humor se unirán en defensa de la libertad de expresión entre el viernes y el domingo en los actos programados por Acallar en Palma.

Los distintos actos están programados para los días 15, 16 y 17 de junio, día que culminará con un macro concierto con 40 grupos españoles. Este viernes 15 a las 20.00 horas las artes escénicas se han sumado a la reivindicación en el Teatre del Mar, con actuaciones de artistas como Willy Toledo, Lluís Soler, Maria Antònia Oliver, Sílvia Siles o Sergi López.

El 16 de junio, un total de 40 grupos de Mallorca actuarán este sábado en Sa Possessió con motivo de la 'Setmana per la Llibertat d'Expressió'. Asimismo, el evento tendrá lugar a las 21.00 horas y contará con las actuaciones de bandas y músicos mallorquines con estilos variados, que actuarán en cuatro escenarios de forma simultánea. Las actuaciones tendrán una duración aproximada de 25 minutos por banda y, hasta la fecha, se han vendido unas 400 entradas, según ha informado Acallar en un comunicado.

Así, en el escenario uno se podrá ver desde el nuevo proyecto de Dr. Zaska y la banda del misterio, hasta el flamenco mestizo de los veteranos La Vereda. En el escenario dos, el punk rock de Guadaña, con más de 25 años de carrera, se mezclará con la actuación del directo de las cinco componentes femeninas de Haus Frauen. En cuanto al escenario tres, tocarán los veteranos Satellites, y la nueva propuesta Come Animal. Por último, en el escenario cuatro, actuarán Sound System y habrá sesiones con colectivos de DJ.

En concreto, los 40 grupos que conforman el cartel son: Bay City Killers, Calee Arias, Come Animal, DCO y Felipe Paravelum, Dezanatta, Dr. Zhaska y la banda del misterio, Dub Club, El Estado, El Hermano Ele, El niño Alkalino, F / E / A, Fuck, Go Cactus, Grollers de sano Factoría, Guadaña, Haus Frauen, Jaume Mas, Jès, Konfusion Flamenca, El équilibriste, La Barraca Sound System, La sekta, La Vereda, Lapsus, Madreselva, Más Vibes, Metacorc, Nolo, Orquidea, Pachamama, Radigales, manteca, Satellites, Somos de Jungle, Sweet Poo Smell, The Quatermass, Totem, Trance , Wagwaan y Xarlee Green.

Finalmente, el domingo 17 tendrá lugar la acción principal con un concierto a partir de las 12.00 horas en el Palma Arena que contará con la participación de 40 grupos de todo el Estado, desde los mallorquines Antònia Font a los andaluces Reincidentes, los madrileños Boikot o los catalanes Albert Pla y Maria del Mar Bonet.

El impulsor de Acallar (Asociación de Artistas y Creadores por la Libertad Artística), Javier Vegas, ha resaltado la necesidad de hacer un frente común para defender a los creadores y artistas «perseguidos o censurados por sus obras». «En caso de que tenga que haber límite de la libertad de expresión tiene que estar para defender a las minorías, no a los poderosos», ha manifestado durante la presentación del cartel.