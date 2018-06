Más de 11.000 personas se rinden a Operación Triunfo en Mallorca

No querían hacer esperar al público que llevaba horas esperando a las puerta del polideportivo Mateu Cañellas de Inca. Los 16 triunfitos de esta edición de Operación Triunfo salieron puntales al escenario bajo las primeras notas de la canción I’m still standing, de Elton John.

El segundo en salir a darlo todo al escenario fue Ricky Merino. El mallorquín estaba en casa y los fans le hicieron llegar todo el cariño en forma de pancartas, gritos y una gran ovación nada más salir a actuar. Merino fue el primero es actuar en solitario e interpretó Let me entertain you, el enérgico tema de Robbie Williams.

Más de 11.000 personas no han querido perderse uno de los conciertos del verano. Durante la velada sonarán temas como el No puedo vivir sin ti de Aitana y Cepeda; City of stars interpretada por Amaia y Alfred y Ricky Merino, acompañado de Mireia, hará bailar a todos los asistentes como Madre Tierra.