Mural de Grip Face en un aparcamiento de Palma.

El artista Grip Face está pintando un mural en el acceso al aparcamiento subterráneo de Marquès de la Sènia por el Paseo Marítimo en el marco de una iniciativa de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) de Palma.

Según ha informado el consistorio este sábado en un comunicado, esta intervención se suma a la que realizó Joan Aguiló en el aparcamiento de Comtat del Rosselló.

«El mural responde al objetivo de humanizar espacios funcionales y mejorar la imagen de estos espacios públicos», según ha destacado el Ayuntamiento.

El mural de Grip Face estará acabado en unos diez días y el creador lo ha titulado The indoor obstacles between the past and the present seen from the outside.