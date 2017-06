Poraxa Mallorca innova con poliestireno expandido

Poraxa se dedica desde 1989 a la fabricación de poliestireno expandido, más conocido como porexpan. Además de sus numerosas aplicaciones en construcción y aislamiento térmico y acústico de edificios, esta empresa de Porreres ha abierto su actividad a los sectores de interiorismo, náutica, decoración, diseño y arte.

Antoni Garí Ferrer está al mando de esta empresa que fundó su padre, Sebastià Garí Nicolau, en 1989, quien vislumbró en su momento que este material tendría una gran expansión en Mallorca. La empresa se llamó en origen AXA Universa, pero le cambiaron el nombre para evitar confusiones.

“El poliestireno expandido es un plástico del que el 98% es todo aire y es inerte, esto le da ciertas ventajas. Es un material no tóxico, 100% reciclable, y como demostración de esta no toxicidad se utiliza en el mundo de la alimentación para cajas de pescado, palanganas de carne, etc. En el mundo de la construcción sus usos principales son aislamiento térmico y también acústico. También se utiliza como elemento aligerante, a la hora de hacer bovedillas, moldes...”, explica el gerente.

El poliestireno expandido o EPS es un derivado directo del petróleo pero, sin embargo, es un gran aliado de las casas pasivas y eficientes. “En el mundo de la construcción, aplicado en aislamiento térmico, está estudiado que por cada litro que utilizas de petróleo, se ahorran casi 68 litros. Por eso se dice que los materiales aislantes son fuentes de energía”, indica.

El proceso de fabricación consiste en tres pasos. Primero se preexpande la materia prima que se recibe, con lo que se forman las bolas. Después se calientan estas bolas y se hace la espuma. Después del necesario reposo de la materia, se procede a dar la forma que se necesita con hilos calientes. Esta espuma se combina con diferentes resinas para dar solidez.

INTERIORISMO. En sus inicios, en 1989, la empresa estaba dedicada sobre todo a la construcción. Con la introducción de nuevas aplicaciones y sobre todo con la crisis económica, que provocó el desplome de la construcción, Poraxa empezó a inspeccionar otros sectores y aplicaciones y se dieron cuenta de que tenían que ir “de la mano de los hoteles”, donde había una gran oportunidad. “Desde Poraxa estamos dándole un uso decorativo para hostelería, enfocado al interiorismo. Nos hemos especializado en formas en 3D, podemos hacer prácticamente cualquier cosa, desde la reproducción de la Serra de Tramuntana, que nos dan las curvas de nivel levantan las tres dimensiones, hasta figuras artísticas. En función de la complejidad podemos tardar entre dos días y un mes”, añade.

Poraxa se ha especializado en la fabricación de todo tipo de piezas de mobiliario y decoración, desde bancos tematizados para sentarse hasta muebles de recepción o barras de restaurante. Su primer proyecto en esta nueva área fueron dos piscinas tematizadas para el Iberostar Ciudad Blanca del Port d’Alcúdia y el Iberostar Pinos Park, en Sa Font de Sa Cala (Cala Rajada), dos proyectos que sacaron adelante a tiempo pero “con mucho esfuerzo y estrés” durante cuatro meses, recuerdan. Después de este primer proyecto han venido numerosas colaboraciones con hoteles. Trabajan sobre todo en Mallorca, pero también en Menorca, Eivissa y Formentera. Han hecho varios envíos a la Península y hasta han llegado a Sri Lanka con unos flamencos decorativos para Riu Hotels&Resorts.

También pueden tematizar espacios o realizar mascotas corporativas, logos o piezas orientadas al marketing.

En el mundo del arte han fabricado piezas para los artistas Lin Utzon y Santiago Villanueva, entre otros, y también realizan maquetas para el sector de la náutica o reproducen piezas a escala a partir del escaneado en 3D.

CONSTRUCCIÓN. En el mundo de la construcción, el poliestireno expandido contribuye a aligerar los edificios y al aislamiento térmico y acústico. Entre los diferentes productos que fabrica la empresa destacan diferentes planchas de poliestireno térmico-acústico con la marca Efipor, poliestireno expandido elastificado para aislamiento acústico, bovedillas que aligeran el peso de la construcción a base de porexpan reciclado, moldes especiales para la fabricación de piezas de hormigón, moretero reciclado de poliestireno expandido, molduras prefabricadas con poliestireno y elementos de diseño para spa y wellness.

La fábrica actúa también como Centro ECO EPS de reciclado y gestión de este residuo desde el año 2002. Se encarga de almacenar, transportar, reciclar y reintroducir este material.

Antoni Garí se incorporó a la empresa encargándose del servicio técnico, dada su capacidad profesional por sus estudios de ingeniería técnica, pero se dio cuenta de que prefería la vertiente comercial y de visita a los clientes y a las obras. “Tengo la suerte de hacer un trabajo que me apasiona”, confiesa.

La empresa tiene entre 10 y 14 trabajadores muy especializados. La formación interna es una necesidad, porque el trabajo es muy específico y no se enseña en ninguna escuela de Formación Profesional.

RESPONSABILIDAD SOCIAL. En cuanto a Responsabilidad Social Empresarial, Poraxa patrocina un club ciclista y colabora con la asociación Na Marga Somriu, de la que Garí es el presidente. Precisamente, Poraxa realizó la decoración de las terrazas de la planta de Oncología Infantil de Son Espases.

Además, el próximo año organizarán la II edición del Premio Poraxa de Arquitectura Sostenible, que tiene por objetivo fomentar el ahorro energético y reducir las emisiones de CO2. El premio está abierto a las cuatro islas a proyectos que se hayan terminado en los últimos cinco años y se organiza en colaboración con el Col·legi d’Arquitectes (COAIB) y la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

FUTURO. El futuro de la empresa es ambiguo. Por una parte, Antoni Garí tiene el deseo de crecer: “Tenemos que diferenciarnos por calidad, productividad e innovación”. Por otra parte, no oculta que es “extremadamente difícil” debido a la insularidad y a la gran competencia. “Hay que luchar mucho porque existe una gran competencia, con lo que se reducen los márgenes y es cada vez más difícil seguir”, indica, aunque por el momento no pierde la ilusión.