Los hoteleros han invertido mas de 1.100 millones en seis años

La planta hotelera de Balears se ha modernizado. Las facilidades ofrecidas por la Ley de Turismo, impulsada por el conseller Carlos Delgado y aprobada en julio de 2012, han provocado una avalancha de reformas desde entonces. De hecho, solo durante 2017 se han presentado 177 proyectos de modernizacion por un importe total de 235.812.340,67 euros. Las más importantes ventajas que ofrecía la ley a los hoteleros finalizaban cinco años después de su entrada en vigor. Es decir, en julio de 2017. De esta manera, un total de 174 proyectos fueron presentados en los siete primeros meses del año. Desde el primer día de agosto y hasta el 31 de diciembre, Turisme solo ha recibido tres nuevos proyectos. Todo parece apuntar a que la modernización de la planta hotelera ha llegado a su fin.

Las estadísticas oficiales de la Conselleria de Turisme demuestran el importante esfuerzo inversor de los hoteleros de Balears. En este sentido, desde julio de 2012 y hasta diciembre del pasado 2017, los hoteleros han presentado 837 proyectos de reforma con una inversión total de 1.123.923.541,14 euros. La media por establecimiento es así de 1.342.799,93 euros.

Si analizamos únicamente los tres últimos años, la inversión supera los 710 millones de euros y el número de proyectos asciende a 537.

Es evidente que la modernización hotelera sufrirá un parón en los próximos años, si bien aún son numerosos los proyectos de reforma presentados que no se han iniciado y que, por tanto, no estarán finalizados hasta 2019. De igual forma, existen proyectos que por su envergadura se desarrollan en varias fases y que no estarán finalizados para la temporada próxima.

Los empresarios han aprovechado las ventajas de la Ley de Turismo para modernizar sus establecimientos de forma masiva. En este sentido, han sido muchos los hoteles que han aumentado de categoría, principalmente de tres a cuatro estrellas.

Los establecimientos situados en zonas declaradas maduras han sido los grandes beneficiados, puesto que podían aumentar su edificabilidad y contaban con la posibilidad de construir dos plantas más. Inicialmente, solo la Platja de Palma tenía la consideración de zona madura. De esta manera, durante los primeros años de vigencia de la nueva Ley de Turismo -ahora ya modificada- proliferó la remodelación de establecimientos en la Platja de Palma. Continúan existiendo hoteles sin reformar en la zona, aunque son muchos los hoteleros que han modernizado sus establecimientos para subir de categoría y poder así vender sus habitaciones a más alto precio. De hecho, el hotel Garonda, de Mac Hotels, fue el primero que alcanzó las 5 estrellas en la zona, en una clara apuesta por la calidad que han seguido después diferentes establecimientos, unos remodelados y otros de nueva construcción.

Por otra parte, fue en diciembre de 2014 cuando se aprobó la declaración de zona madura de Palmanova-Magaluf, Santa Ponça y Peguera. De esta manera, ha sido durante los tres últimos años cuando se han modernizado y subido de categoría numerosos hoteles de las principales zonas turísticas de Calvià. En este sentido, la degradada Palmanova-Magaluf ha experimentado ya un importante cambio. Son numerosos los establecimientos que se han modernizado, subiendo de categoría y mejorando precios y rentabilidad, aunque aún quedan algunos que apuestan más por la cantidad que por la calidad.