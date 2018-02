Facebook lo quiere ser todo para ti

Esta semana me ha tocado formación, y como siempre he aprendido mucho. Rehago apuntes con las últimas novedades y debato en clase con mis compañeros. En el mundo tecnológico es más lógico llamarlos compañeros que alumnos ya que estar a la última es muy difícil; todos tenemos las mismas oportunidades y no te puedes despistar ni un minuto.

Es curioso cómo cada vez me sorprendo al ver todo lo que cambia en apenas unas dos semanas o un mes, que es el intervalo de tiempo que pasa de formación en formación.

Compruebo con los años que antes Twitter nos ocupaba muchas más horas de clase por su complejidad e importancia, y ahora es Facebook la que se lleva la palma.

Es verdad que estos días están saliendo noticias de que Facebook empieza perder algunos usuarios, pero también es normal después de 14 años de vida y más de 2.100 millones de usuarios activos al mes alrededor del mundo.

Aun así, es bueno recordar que en España hay 23 millones de usuarios de Facebook, 4,9 millones de usuarios en Twitter y 13 millones de usuarios en Instagram. De momento, es la reina. ¿Por cuánto tiempo? Quién sabe.

Facebook, además de ser una red que nos conecta con amigos y familia o que nos permite publicitar productos y servicios en el mayor escaparate que existe y a un precio inigualable en publicidad, también es un lugar para consultar la cartelera, para comprar comida a domicilio, para buscar tus planes de ocio (con “LOCAL”), para recaudar fondos por una buena causa, consultar el tiempo, publicar una oferta de empleo, gestionar a un equipo con WorkPlace o incluso viajar a modo de avatar a otros lugares gracias a la realidad virtual con Spaces. Algunas de estas implementaciones de momento están en USA o beta, pero pronto llegarán a nosotros. Y es que Mark Zuckerberg tiene la intención de que no solo entremos en Facebook sino que permanezcamos todo el tiempo allí dentro.