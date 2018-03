Febrero ha sido un mes malo para las bolsas

A pesar de estar metido en el periodo (noviembre-abril) bueno para los amantes de los dichos sobre la bolsa (recordar el “sell in may and go away”), febrero ha sido un mes malo, en el que los números rojos han predominado en casi todas las bolsas mundiales.

Una de la más afectadas ha sido la española, puesto que su índice de referencia se ha dejado un 5,71%. Dos de las que han sido símbolo de subidas bursátiles duraderas han sido las más damnificadas: la textil Inditex (una de sus marcas, por ejemplo, es Zara), que además tiene un peso muy significativo en el IBEX, ha caído un 13,54%; mientras que la farmacéutica Grifols se ha dejado un 12,85%.

En el lado opuesto vemos la empresa de medios de comunicacón Mediaset, que se ha apuntado un 4,55%, y la única mallorquina en el IBEX y en el mercado continuo, Melià Hotels International, que ha ganado un 6,49%. Precisamente este mes, concretamente el 27 de febrero, debutó en bolsa, aunque en un mercado pequeño como el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), otra empresa mallorquina, Robot SA, que subió de forma espectacular entre el 27 y 28, un 36,14%.

En cuanto a las tres “grandes”, los peores parados han sido los bancos BBVA (-8,96%) y Santander (-5,28%), aunque Telefónica, a pesar de que presentó muy buenos resultados económicos, también ha perdido un 3,15%.

El resto de bolsas europeas también han sufrido: CAC francés -2,84%, MIB italiano -3,83%, Ftsee británico -4%, EuroStoxx -4,72%, y el DAX alemán un 5,71%.

Mientras el índice japonés Nikkei ha ido en línea con Europa con un retroceso del 4,46%, en Estados Unidos las pérdidas han sido menores, especialmente en el Nasdaq que “solo” ha bajado un 1,87%. Es curioso que el detonante de las caídas parecía que era que las bolsas americanas estaban muy caras, cuando finalmente han sido las menos dañadas.

En cuanto a los países emergentes, con la excepción del Bovespa brasileño (+0,52%), el resto también han perdido, unas menos como Singapur (-0,45%), pero muchas otras de forma brusca, como las chinas Hang Seng (-6,21%) o Shanghái (-6,36%).