Squarespace, la plataforma todo en uno para hacer tu web

Seguramente, si tienes una empresa, no concibas no tener una web o incluso a nivel personal sueles contar tu hobby o las cosas que te gustan a través de un blog. O si no lo tienes, los consumes.

La realidad es que las webs y los blogs son la base de nuestra presencia online. Un escaparate donde mostramos quiénes somos y lo que hacemos, que usados de un modo correcto junto a las redes sociales y demás ramas del marketing y la comunicación online y offline, nos pueden permitir alcanzar nuestros objetivos de un modo más rápido y estratégico.

Las plataformas más utilizadas para realizar un blog (y alguna web) son WordPress (.com y .org), Blogger, Tumblr, Medium o los propios canales de Social Media. Sin embargo, para una web o un blog más desarrollado, lo ideal es contar con especialistas que nos ayuden a hacer un producto más elaborado: un programador web, un diseñador web, SEO/SEM, etc.

Hoy vamos a hablar de Squarespace, se trata de una plataforma “todo en uno” para hacer tu web. Proponen una ingeniosa y sencilla solución, por la que por una cuota que no sobrepasa los 17 dólares/mes (el plan más caro) puedes hacer en tan solo unas horas tu web y tenerla en marcha. Ellos se encargan desde el dominio, al alojamiento, la plantilla, una app móvil de gestión, un servicio de atención 24/7 e incluso del diseño de logotipo de tu marca.

Squarespace fue fundada en el año 2003 por Anthony Casalena en el dormitorio de la Universidad de Maryland en la que estudiaba, cuenta con 778 talentos individuales en su equipo y ya ha sido utilizada por millones de personas. Pese a haber sido fundada en el año 2003, Square es noticia, además de por sus servicios, por contar con actores como Keanu Reeves (este año) o John Malkovitch (el año pasado) para ser su cara visible en los anuncios de la Super Bowl.

Una buena alternativa para aquellos que quieran una web o blog estético a la vez que útil, hecho en muy poco tiempo y de forma muy intuitiva.