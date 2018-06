Blogs para estar siempre a la última en Social Media

En la columna de hoy os voy a hablar de algunas de mis fuentes favoritas a la hora de ponerme al día en noticias sobre redes sociales:

- TreceBits: Uno de los más consumidos. Liderado por Manu Moreno, autor de La Enciclopedia del Community Manager entre otros, se trata de un blog o medio de comunicación al que le doy un sobresaliente en periodicidad y rigor.

- The Next Web: Se trata de un medio del Reino Unido en el que las redes sociales ocupan solo una sección. También encontraremos noticias de tecnología, videojuegos, gadgets, etc.

- El blog de Enrique Dans: Profesor del Instituto de Empresa y experto en tecnología y Social Media desde hace más de una década, Enrique postea a diario en su blog alojado en Medium (plataforma creada por Ev Williams y Biz Stone).

- 40 de fiebre: Blog de la agencia de comunicación online Social Mood, reflexiona sobre la actualidad geek de un modo didáctico y divertido.

- Silvia Barrera (blog): En la web de Silvia Barrera, especialista en cibercrimen y ciberseguridad (y para mí la mejor en este ámbito del país), podrás encontrar un apartado en el que Silvia nos acerca consejos sobre cómo navegar más seguros por internet.

- Puro Marketing: Un medio que habla sobre todo lo referente al marketing, y más en concreto al marketing digital. Enfocado a empresas.

- El blog de Vilma Núñez: Una compañera de profesión de las veteranas ;) que hace una labor impecable de ayuda a los community managers al compartir sus plantillas y webinars en los que enseña lo que mejor funciona en las redes sociales en base a su experiencia.

- Los propios blogs de las redes sociales: Así es, son los grandes olvidados y sin embargo ¡las fuentes más directas! Sigue los blogs que tienen las propias redes y no se te escapará ni una funcionalidad recién implantada en Social Media.

¡Existen muchísimos más! Mi consejo es ir haciendo una carpeta de Feedly y seguirlos desde allí.