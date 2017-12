Una azafata de Southwest canta a los pasajeros de un vuelo con retraso para amenizar la espera navideña

Una azafata de la aerolinea Southwest tomó el micrófono de la sala de embarque y comenzó a cantar 'I'll Be Home For Christmas' para amenizar la espera a los pasajeros que estaban esperando un vuelo retrasado en plenas fiestas navideñas.

La auxiliar de vuelo de la compañía, Charise Miles, de 42 años y con dos décadas trabajando como azafata para la aerolínea se ganó los aplausos y el agradecimiento de todos los allí presentes en el aeropuerto de Houston que acogieron el gesto con espíritu navideño.

«Muchas personas están deprimidas, estresadas, tristes. Van a funerales, gastan mucho dinero en billetes de avión. Si yo puedo hacer algo por mejorar la vida de alguien, lo hago. Me gusta pensar que Dios me ha puesto aquí por esa razón», explicó Miles en una entrevista a ABC News.

Susi Pitz, la pasajera que grabó y subió el vídeo a Twitter, explicó que fue una gran sorpresa cuando la auxiliar empezó a cantar. «Todos estaban prestando atención a su tarjeta de embarque y preguntándose cuándo llegaría la tripulación de su vuelo cuando Miles cogió el micrófono e inmediatamente... ¡todo se llenó de espíritu navideño, nadie podía creer lo que estaba escuchando!».

Esta es la segunda cantante navideña de la compañía. Esta misma semana otro asistente de la Southwest Airlines también cantaba 'Have Yourself a Merry Little Christmas' para alegría navideña de todos los pasajeros.